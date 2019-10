Boeren nadrukkelijk aanwezig bij stikstofdebat

Honderden boeren zijn vandaag aanwezig tijdens het stikstofdebat in het provinciehuis Noord-Brabant.

Boerenorganisatie ZLTO had daartoe opgeroepen. Op het grasveld voor het provinciehuis stonden enkele tientallen trekkers met protestborden. De rode lijn in het verhaal van de protesterende boeren is dat de landbouw het grootste slachtoffer wordt bij de aanpak van de stikstofuitstoot. Het inleveren van de latente ruimte, zoals in de plannen van de provincie staat, gaat grote problemen opleveren voor het voortbestaan en ontwikkelen van veehouderijen.

Ook het plan om 30% van de ammoniakrechten af te romen bij extern salderen gaat grote financiële problemen opleveren. Daarmee komt het voortzetten van veel agrarische bedrijf in het geding, verwachten veel Brabantse boeren.

Voor het Brabantse provinciehuis staan tientallen trekkers opgesteld met protestborden tegen het stikstofbeleid. - Foto: ANP

Fosfaatrechten

Inspreker ZLTO-bestuurder Janus Scheepers benadrukt dat het intrekken van dier- en fosfaatrechten het extern salderen bijzonder duur zal maken. De ontwikkeling van bedrijven komt hiermee op het spel te staan, denkt Scheepers. Vanwege de grote onduidelijkheid en het ontbreken van een werkend Aerius-model pleit hij voor uitstel. “Laten we proberen samen naar een oplossing te komen zonder overhaaste beslissingen te nemen waar we later spijt van hebben.”

Er lijkt wel een soort stikstofpaniek te heersen

Annemarie de Ceuster van Brabants Agrarisch Jongeren Kontakt (BAJK) sluit zich aan bij de woorden van Scheepers. “Er lijkt wel een soort stikstofpaniek te heersen in Nederland. Het zijn vooral de boeren die weer de rekening krijgen.” De Ceuster pleit ook voor dat er eerst eens goed nagedacht wordt over de maatregelen en er oplossingen komen die ook voor langere tijd gelden en zorgen voor meer rust en stabiliteit dan er in de afgelopen jaren was.

Boeren wonen het stikstofdebat in het provinciehuis bij. De Provinciale Staten debatteren over de aanpak van stikstof. Na een oproep van ZLTO zijn enkele honderden boeren aanwezig bij het stikstofdebat. - Foto: ANP

Akkerbouwer toont solidariteit

Niet alleen veehouders hadden zich aangemeld om in te spreken ook akkerbouwer Anton Bartele was aanwezig. Hij wil zijn solidariteit tonen met zijn collega’s. “Ik werk met de natuur, maar twijfel of ik wel door wil gaan. Het beleid wijzigt sneller dan het weerbericht. Als er een stikstofprobleem is moeten we dat samen oplossen, maar dan wel allemaal en niet alleen de landbouw.”

Onder de insprekers was maar 1 afwijkende mening te horen, namelijk die van Femke Dingemans, directeur van de Brabantse Milieu Federatie (BMF). Volgens haar kan er niet snel genoeg ingegrepen worden. “Er is ten koste van de natuur al jaren geen beleid gevoerd in Brabant, dat moeten we nu snel herstellen. Schuif moeilijke beslissingen niet door naar 2020 of nog later”, zegt Dingemans.

Dat boeren overladen worden door elkaar opvolgende en overlappende wetgeving wordt het best geïllustreerd door de woorden van veehouder Rob Schellekens. “We zien door de bomen het bos niet meer. Maak het alsjeblieft hanteerbaar.” Zoals het nu gaat is het volgens hem niets anders dan een ‘koude sanering’.