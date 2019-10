Boeren leggen werkzaamheden Wooldse Veen stil

Boeren hebben donderdagochtend vanaf 10.00 uur de werkzaamheden in het Woolds Natura2000-gebied stilgelegd. Met meer dan 100 trekkers hebben zij de hoofdwegen naar hoogveengebied het Wooldse veen geblokkeerd, zo laat actieleider en melkveehouder Arnold Scholten weten.

De boeren zijn boos dat in het natuurgebied met machines wordt doorgewerkt, terwijl veel projecten en vergunningaanvragen al tijden stilliggen door de stikstofcrisis. Met graafmachines wordt grond afgegraven in het natuurgebied en afgevoerd om te verschralen en natuur te herstellen.

De protesterende boeren vrezen dat zij hun bedrijven moeten sluiten, omdat er rond Winterswijk vier beschermde natuurgebieden liggen. - Foto: ANP

Vier beschermde natuurgebieden rond Winterswijk

Scholten: “Wij zijn niet tegen op natuur, zeker niet. Maar de regelgeving en beperkingen rondom Natura2000-gebieden beperken ons boeren in onze bedrijfsvoering.” De boeren vrezen ook dat zij hun bedrijven moeten sluiten, omdat er rond Winterswijk vier beschermde natuurgebieden liggen. “Als natuurherstel in beschermde gebieden overal voorrang krijgt en wij een cirkel met een straal van 4 kilometer om de vier Natura2000-gebieden trekken, kan binnenkort geen enkele boer meer boeren in Winterswijk”, aldus Scholten. De actie verloopt rustig volgens de politie en duurt waarschijnlijk nog tot begin van de middag.

Ruimte voor protest

De gemeente Winterswijk geeft de boeren de ruimte, mits ze het reservaat niet in rijden. Ook landbouw gedeputeerde Peter Drenth van de provincie Gelderland is aanwezig bij de actie. Hij toont begrip voor het ongenoegen van de boeren en de actie. In gesprek blijven met natuurbeherende organisaties, beleidsmakers en politiek is zijn boodschap, volgens een aanwezige protestboer.

Verkeerde keelgat

Minister Carola Schouten noemde het Wooldse Veen in haar brief aan de Tweede Kamer specifiek als gebied waar natuurherstel moet zorgen voor minder stikstofuitstoot. Dat is de Achterhoekse boeren volgens Scholten in het verkeerde keelgat geschoten.