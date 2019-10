Boeren die samenwerkten met mesthandelaar wacht boete

Boeren die hebben ‘geprofiteerd’ van een samenwerking met de mesthandelaar in Wintelre (N.-Br.), die maandag voor de rechtbank Oost-Brabant in Den Bosch stond vanwege mestfraude, kunnen binnenkort justitie op de stoep verwachten.

Tijdens het uitspreken van de strafeis tegen de mesthandelaar zinspeelde de officier van justitie daar nadrukkelijk op. De mesthandelaar heeft volgens het Openbaar Ministerie (OM) tientallen boeren geholpen om van hun mestoverschot af te komen door mest te laten ‘verdwijnen’. “Gevreesd moet worden dat deze mest illegaal is uitgereden. Een andere bestemming is immers niet aannemelijk,” zei de officier op de zitting. De mesthandelaar wordt in verband gebracht met het wegmoffelen van een half tot 1 miljoen kilo fosfaten aan mest.

Ruim 50 bedrijven betrokken

Justitie gaat nu achter de profiterende boeren aan. “Door de gefingeerde mesttransporten, het manipuleren van monsters en het plegen van fraude met de export van mest naar België, heeft de verdachte (mesthandelaar, red.) veehouders in staat gesteld om op grote schaal op frauduleuze wijze van hun mestoverschot af te komen”, zo stelt de officier van justitie namens het OM. Het gaat daarbij om meer dan 50 verschillende bedrijven die volgens het OM door de samenwerking met de mesthandelaar hun mest illegaal kwijt konden.

Er ligt al meer dan € 1 miljoen aan boetes klaar

“Hieronder bevinden zich ook grote en professionele bedrijven die beter zouden moeten weten”, stelt het OM. Deze bedrijven komen er echter niet zomaar mee weg, er wordt actie tegen ze ondernomen, aldus de officier van justitie. “Er ligt al meer dan € 1 miljoen aan boetes klaar die op basis van de informatie uit dit onderzoek zijn voorbereid tegen meer dan 35 ondernemingen.” Op welke termijn alle ruim 50 bedrijven, die hebben samengewerkt met de mesthandelaar, geconfronteerd zullen worden met een boete is niet duidelijk.

Eis gevangenisstraf van 3 jaar

Tegen de mesthandelaar eiste justitie maandag een gevangenisstraf van 3 jaar, waarvan 1 jaar voorwaardelijk met een proeftijd van 3 jaar. Daarnaast eist het OM ook een beroepsverbod waarbij de mesthandelaar tijdens de proeftijd geen werkzaamheden mag verrichten die verband houden met het voor anderen vervoeren van mest. Tegen de 3 bv’s, waar de mesthandelaar bestuurder van is, wordt € 25.000 boete per bv geëist.