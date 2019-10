Boeren bij hoofdkantoor FrieslandCampina en ZuivelNL

Boeren staan met trekkers voor de deur bij FrieslandCampina in Amersfoort. Ook staan ze bij het hoofdkantoor van ZuivelNL in Den Haag.

Boeren zijn in reactie op de brief van Farmers Defence Force met of zonder trekker naar het kantoor van FrieslandCampina in Amersfoort gekomen.

Bestuurslid FDF Jeroen van Maanen staat er vrijdagmiddag zelf ook. “De eerste trekkers waren rond de middag onderweg. We willen duidelijk maken dat het zo niet kan. ZuivelNL is geen belangenbehartiger van de boeren. Voorstellen maken, prima, maar dan moet er ook een zak geld bij”, aldus de melkveehouder. Hij weet te vertellen dat bij het kantoor van ZuivelNL in Den Haag ook boeren staan om een punt te maken. “We willen een gesprek, en hopelijk kunnen we daarna elkaar een hand geven en met een goed gevoel naar huis.”

Statement tegen zuivelverwerkers

Het statement van Farmers Defence Force is hard en gaat over fatsoensgrenzen heen, erkent bestuurslid Jeroen van Maanen. “Maar het is nodig, we moeten nu laten zien dat dit niet kan.” In het holst van de nacht is de laatste hand gelegd aan een standpunt waarin de actievoerders oproepen om de volgende actie te richten op de grote zuivelorganisaties. ‘Schouder aan schouder, verdedigt u tegen naderend kwaad, het doel heiligt de middelen’ schrijven de actievoerders van Farmers Defence Force in hun jongste persbericht. Het is een hard statement tegen de zuivelverwerkers, die voor het gevoel van de schrijvers ‘in het geniep’ een stikstofplan hebben opgezet, waarin voorstellen voor (dure) technische maatregelen worden gedaan.

‘Heel veel druk op stikstofdossier’

“De noodzaak is hoog, als we niet oppassen betekent dit dat het boeren onmogelijk wordt gemaakt. Dus ja, de toon is hard, maar er staat heel veel druk op dit stikstofdossier. De mensen van de zuivel beseffen volgens mij niet wat de consequenties van hun plannen zijn. Ze willen met stoom en kokend water een plan opzetten, maar dat kan niet zo rap. Daarom moeten we er hard ingaan. Normaal gesproken is dit niet de manier van communiceren, maar nu hebben we het gevoel dat het echt nodig is.”

Ook afkeur onder boeren voor standpunt FDF

Op social media worden boeren opgeroepen om de zuivelverwerkers te bellen en om uitleg te vragen. Niet iedereen is even enthousiast over dergelijke acties. Boeren spreken hun afkeur voor de taal en toon van het standpunt van FDF uit. Van Maanen herkent dit, maar laat zich er niet door afremmen. “Natuurlijk zijn mensen het er niet mee eens, maar wat ons betreft is dit nu het enige juiste om te doen. Hier trekken we de grens. Je moet het ijzer smeden als het heet is, erbij zijn, want voor je het weten beslissen ze over je.”

Ook voorman van Farmers Defence Force, Mark van den Oever, is voorstander van harde acties, liet hij merken tijdens zijn inspreektijd bij de Brabantse Provinciale Staten.