Bijna driekwart steunt nieuw protest boeren

Bijna driekwart van de Nederlanders steunt het nieuwe protest van de boeren volgende week woensdag.

Ze vrezen dat zij de dupe worden van maatregelen tegen klimaatverandering.

Een ruime meerderheid van de Nederlanders steunt hun actie, blijkt uit een enquête van RTL Nieuws onder 515 mensen.

Boeren willen woensdag opnieuw met de tractor naar het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu in Bilthoven en naar de Tweede Kamer in Den Haag omdat ze zich onder meer oneerlijk behandeld voelen in de discussie over klimaatverandering en de noodzaak tot het terugdringen van stikstofuitstoot.

Waardering voor boeren

72% van de ondervraagden zegt de nieuwe acties van de boeren te steunen. Een ruime meerderheid van 80% wil best langzamer rijden als dat betekent dat boeren hun bedrijf niet hoeven te sluiten of verkopen. En maar liefst 91% vindt dat boeren meer waardering verdienen voor hun rol in de Nederlandse voedselvoorziening.