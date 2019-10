Baudet dreigt met motie van wantrouwen

Fractievoorzitter Thierry Baudet van Forum voor Democratie dreigt met een motie van wantrouwen tegen landbouwminister Carola Schouten.

Baudet vindt dat de kabinetsvoornemens over de stikstofproblematiek zoals die eerder zijn verwoord, moeten worden ingetrokken. Hij zegt dat het kabinet het zogenoemde Duitse model moet hanteren bij de beoordeling van aanvragen voor natuurvergunningen. Het Duitse model houdt in dat een relatief hoge drempelwaarde wordt gehanteerd. Als de stikstofdepositie beneden die waarde blijft, kan een vergunning worden verleend.

Duits model houdt juridisch geen stand

Juristen en het kabinet hebben eerder aangegeven dat het Duitse model in Nederland juridisch geen stand houdt. De Raad van State heeft meer dan tien jaar geleden een oordeel uitgesproken over de toepassing van het Duitse model in Nederland. Volgens de hoogste rechter is dat niet toepasbaar.

Stikstofdebat vooral botsing tussen partijen

Het stikstofdebat was donderdagavond 17 oktober vooral een botsing tussen partijen die vinden dat de inkrimping van de veestapel niet beperkt kan blijven tot vrijwilligheid. GroenLinks, Partij voor de Dieren en SP bepleiten ook gedwongen opkoop. Regeringspartij D66 sluit gedwongen inkrimping niet uit. SGP, FvD, VVD en CDA verzetten zich daartegen.