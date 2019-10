Annie Schreijer-Pierik richt desnoods eigen partij op

Europarlementariër Annie Schreijer-Pierik zegt uit het CDA te stappen en een eigen partij op te richten, als het CDA niet op koers blijft.

De politica kondigde in de Twentse Courant Tubantia aan: “Als het CDA niet meer de agrarische sociale partij is, dan stap ik eruit en richt ik mijn eigen partij wel op.”

Die partij krijgt dan meteen haar initialen: ASP, Agrarische Sociale Partij, zegt Schreijer-Pierik lachend in een toelichting.

Ze verwacht niet dat het zo’n vaart zal lopen. “Mijn familie is al meer dan een eeuw bij de KVP en het CDA. Zoals een ander verbonden kan zijn met een voetbalclub, zo zijn wij dat met het CDA. Dat zit echt heel diep”, aldus de politica. Maar zoals haar familie diepe wortels heeft in het CDA, zo heeft het CDA diepe wortels in de agrarische sector en het platteland. En dat moet de partij tonen, vindt Schreijer-Pierik.

Vertrek van stemmentrekker Annie Schreijer-Pierik kan het CDA zeker op het platteland pijn doen. Bij de Europese Verkiezingen was ze goed voor meer dan 110.000 stemmen. Voor de Tweede-Kamerverkiezingen zou ze met dat aantal stemmen goed zijn voor anderhalve zetel.

Zorgen

Schreijer-Pierik maakt zich zorgen over de deals die binnen de coalitie of het kabinet gesloten worden over de stikstofproblematiek. Het lijkt er op, zegt ze, dat de agrarische sector wordt opgeofferd aan de bouw en de industrie. Dat wil ze voorkomen, onder andere door haar eigen partij op het congres een duidelijke uitspraak te laten doen over de koers.

“Er moet beleid komen, maar niet alleen om de bouw vooruit te helpen. Ook de agrarische sector moet geholpen worden. Wat we nu zien is dat het adviescollege Remkes iets bedenkt voor de bouw en de transportsector. En de rest gaan ze nog naar kijken. Maar er gebeurt niets voor de agrarische sector. Dat moet doorbroken worden.”

Beroep op premier

Ze doet een beroep op premier Mark Rutte. “Er is er maar één die het stikstofprobleem Europees kan oplossen. Dat is Rutte. Híj kan bij de Franse premier Macron en bondskanselier Merkel aan tafel zitten.” Zoals Merkel met de Fransen en Italianen een deal kon sluiten over de sjoemelsoftware bij de auto-industrie, zo moet Rutte een deal kunnen sluiten over de stikstofproblematiek in Nederland, meent Schreijer-Pierik. “Waarom doet Rutte niets? Ik begrijp er helemaal niets van.”

Schreijer-Pierik bracht in 2015 een eigen onderzoek naar buiten, waarin ze aangaf dat de aanwijzing van kleine Natura 2000-gebieden groot effect heeft op de economische activiteit rondom die gebieden. Zij stelde onder andere dat het beleid te sterk gericht was op de bescherming van natuur.

Schreijer-Pierik zegt dat ze de afgelopen jaren haar boodschap probeerde af te geven in Nederland. Volgens haar namen ook boeren de boodschap niet altijd serieus. “Ik zei: jullie laten je te pakken nemen.”