Amsterdam locatie volgende boerenactie

Agractie plant een nieuwe boerenactie, ditmaal in Amsterdam.

De actie zal in december plaatsvinden en is gericht op het geven van informatie over de sector aan burgers. Agractie heeft overleg met de gemeente Amsterdam over de exacte datum en inhoud van de actie. De organisatie zegt de medewerking van de gemeente te hebben en binnenkort weer te overleggen, om tot een succesvolle actie te kunnen komen. Concrete informatie kan de organisatie nog niet geven.

Publieksvriendelijke acties

Agractie is een van de organisatoren van het boerenprotest op het Malieveld in Den Haag, op 1 oktober. De groep boeren, onder leiding van schapenhouder Bart Kemp, zegde toen toe om op een later moment, maar minimaal vier weken na 1 oktober, met verdere acties te komen. Agractie benadrukt dat de acties immer publieksvriendelijk moeten zijn.

Herwaardering voedsel

Kemp bood eerder de minister een plan aan voor een duurzame herwaardering van Nederlands voedsel. De reactie van de minister hierop laat nog op zich wachten, hoewel de door Kemp gestelde termijn van twee weken inmiddels is verlopen. De actievoerders en het ministerie hebben een moment gepland om hierover te spreken.