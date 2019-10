Alleen minder vee helpt kwetsbare natuur niet

Zelfs halvering van de veestapel heeft volgens WER niet als gevolg dat een niveau wordt bereikt dat stikstofgevoelige natuur kan herstellen.

Dat concluderen onderzoekers van Wageningen Environmental Research in een overzichtsonderzoek in opdracht van het Wereld Natuur Fonds.

D66-Kamerlid Tjeerd de Groot heeft naar aanleiding van het onderzoek aan landbouwminister Carola Schouten gevraagd met een reactie te komen. De Groot wil het Wageningse rapport betrekken bij het debat over stikstof, dat donderdag in de Tweede Kamer wordt gehouden.

Onderzoek op basis van bestaande modellen

De Wageningse onderzoekers hebben voor het onderzoek gebruikgemaakt van de bestaande modellen en gegevens over de stikstofdepositie in natuurgebieden. Daarbij vroeg Wereld Natuur Fonds specifiek naar de mogelijkheden om vermindering van de emissie uit de veehouderij te kijken.

De onderzoekers stellen dat gemiddeld ongeveer de helft van alle binnenlandse stikstofemissies (landbouw en niet-landbouw) moet worden weggenomen om tot een gemiddeld niveau te komen waarbij natuurgebieden kunnen herstellen. Maar voor extra kwetsbare natuurgebieden is een grotere reductie nodig.

Drie opties om stikstofuitstoot te verminderen

De onderzoekers zien drie mogelijkheden om de uitstoot van stikstof (met name ammoniak) uit de veehouderij te verminderen: technische- en managementmaatregelen, omschakelen naar grondgebonden kringloop en maatwerk rondom Natura2000-gebieden. De onderzoekers maken de kanttekening dat landbouwbedrijven geen beleidsmatige of economische prikkels hebben om de ammoniakuitstoot vergaand te veranderen. Alleen bedrijven dichterbij Natura2000-gebieden die ontwikkelingsplannen hebben, moeten maatregelen nemen om hun plannen te realiseren.

Stikstofneerslag hoogst in Gelderland

Volgens de studie is de stikstofneerslag het hoogst in de provincies Gelderland, Noord-Brabant, Drenthe, Overijssel, Utrecht en Limburg. Maar zelfs als alle stikstofneerslag uit de landbouw wordt weggenomen, leidt dat er niet automatisch toe dat in alle kwetsbare natuurgebieden een situatie ontstaat die volgens de huidige inzichten een verbetering is.

De onderzoekers wijzen erop dat technische maatregelen niet in alle gevallen het beoogde effect hebben. Bovendien wegen de kosten ervan vaak niet op tegen de kleine marges die het de veehouderij kan opleveren. Daar komt bij dat technologische oplossingen niet altijd bijdragen aan een beter imago voor de landbouw.