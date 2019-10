Actievoerders stellen ultimatum: nieuwe acties als politiek niet luistert

Als de politiek niet binnen 4 weken naar de actievoerende boeren luistert, komen er nieuwe acties. DDB-voorzitter Sieta van Keimpema en Mischa Bouwer van de Farmers Defence Force (FDF) stellen tijdens hun toespraken tijdens het boerenprotest dinsdagmiddag op het Malieveld, een ultimatum aan de politiek.

Bouwers zegt dat de boeren met de actie hebben laten zien dat ze het land plat kunnen leggen. “We hebben nu laten zien dat we een recordfile kunnen veroorzaken. Dat record kunnen we ook breken en nog eens breken”, aldus Bouwer. Ook oppert hij om Schiphol plat te leggen of de Formule 1-wedstrijden in Zandvoort. Aanwezige actievoerders reageren strijdvaardig en enthousiast.

Vooral kritiek richting politiek

De kritiek van de actievoerders richt zich vooral op de politiek. “Wij kunnen het vuile werk opknappen omdat de Haagse Bluf zijn hoogwaardige levensstijl niet wil veranderen” zegt Van Keimpema fel. “De boer is een makkelijk slachtoffer, maar we zijn het zat.” Ook de visserij schaart zich achter de boeren. ‘We moeten samen optrekken”, zegt Job Schot namens de vissers.

Eisen van boeren

De boeren willen geen krimp van de veestapel, onafhankelijk onderzoek naar de uitstoot van stikstof en CO 2 en een goed afgewogen gewasbeschermingsmiddelenbeleid. Daarnaast willen ze duidelijkheid voor de lange termijn en geen tegenstrijdige regelgeving meer.

‘Geen gedwongen krimp is niet voldoende’

Van Keimpema wil dat er in de komende 4 weken echt stappen worden gezet. “En dan niet een klein onbenullig stapje, dat is voor mij geen stap”, zegt ze. Als voorbeeld geeft het ze het punt van de krimp van de veestapel. “Geen krimp is voor ons geen krimp. Dus als de minister zegt geen gedwongen krimp, dan is dat niet voldoende”, zegt Van Keimpema. Ze voelt zich gesterkt in haar standpunt door de brede steun van burgers voor de actie, die uit verschillende enquêtes blijkt.