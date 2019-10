Actievoerders dreigen met nieuwe acties

Actievoerders leggen nieuwe eisen voor en dreigen met nieuwe acties. Geert Wilders (PVV) stelt de boeren een vraag die te verwachten was, namelijk ‘willen jullie meer of minder stikstof?’.

Actievoerende boeren hebben in Den Haag verschillende eisen neergelegd bij de politiek. Nertsenhouders willen binnen 2 weken in gesprek met het kabinet over een betere compensatieregeling dan het huidige beleid. “De subsidieregeling voor de sloop die er nu is, is geen subsidieregeling, maar 10% compensatie van de kosten”, zegt nertsenhouder Rutten. Hij vindt ook dat landbouwminister Carola Schouten op korte termijn een evaluatie moet doorvoeren van de regeling. Deze regeling geldt nu voor de nertsenhouders die gedwongen worden hun bedrijf te beëindigen. “Wij voldoen aan alle eisen. Er is er maar 1 die de afspraken niet nakomt. Dat is regering”, zegt Rutten.

Farmers Defence Force

Sieta van Keimpema eist namens Farmers Defence Force dat het kabinet stopt met het opruimen van boeren en terug gaat naar Brussel om over het huidige beleid te praten. “Los het probleem zelf op, wij leveren niets meer in”, zegt Keimpema strijdvaardig. Ze wijst erop dat er maar sector is die van mest weer voedsel maakt.

“De regering wil blijkbaar een ’civilwar’ met de boeren, door ons te ontvangen door het leger en de ME in te zetten. Maar we laten ons niet uitlokken door de man die niet durft te komen. Waar is Rutte? Hij heeft zich teruggetrokken achter een muur van uitlokking en intimidatie”, zegt Van Keimpema namens Farmers Defence Force. Ze praat de actie van de boeren in Groningen goed. “Wat een schande is, is dat de deur van het provinciehuis in een dag is gemaakt, terwijl boeren daar al jaren met ontwrichte bedrijven, gebouwen en gezinnen zitten. De overheid laat ze letterlijk in grond zakken”, aldus Keimpema.

Akkerbouw

Akkerbouwer Thale Hulshof zegt dat de akkerbouw niet zonder de veehouderij kan. “Wat groeit er in de Sahara? Helemaal niks. Wat kunnen we telen zonder mest? Niks!”, klinkt het. “Als de politiek bij zijn plan blijft om de veestapel te halveren, zijn we hier snel weer”, zeg hij. “We willen geen gezeur, we willen middelen kunnen gebruiken die werken en we willen geen handelsverdragen, of in ieder geval dat de spullen die in de winkel komen volgens dezelfde eisen zijn geproduceerd.”

De Haagse politiek wisselt vaker van beleid dan van onderbroek

Johnny Hogenkamp

Varkenshouder Johnny Hogenkamp zegt het jammer te vinden dat de Haagse politiek zo vervreemd is van de maatschappij en de boeren. “Ze hebben ons op 1 oktober wel gehoord, maar niet geluisterd”, zegt hij. De varkenshouder verwijt de politiek niet op feiten, maar op emotie te besturen en daarmee onwerkbare regelgeving te maken. “De Haagse politiek wisselt vaker van beleid dan van onderbroek”, roept hij. Hij wil een werkbaar beleid, waarbij de boeren worden beloond voor alle reductie die ze al gerealiseerd hebben.

Politiek

Namens de politiek zijn slechts enkele sprekers aanwezig. Het kabinet is niet vertegenwoordigd en Kamerleden zeggen niet allemaal uitgenodigd te zijn. SGP-Kamerlid Roelof Bisschop steekt de boeren een hart onder de riem door te zeggen dat Nederland de beste boeren van de wereld heeft en dat Nederland daar trots op moet zijn. “De SGP steunt de boeren”, zegt hij. Bisschop roept de boeren wel op om het netjes te houden. “Dan verlies je de sympathie van de massa niet”, aldus de politicus.

Forum voor Democratie

Thierry Baudet van Forum voor Democratie spreekt de boeren toe dat hij vindt dat de maatregelen die minister Schouten heeft afgekondigd op 4 oktober direct van tafel moeten, net als de maatregelen die provincies hebben afgekondigd. “Het is waanzin wat hier gebeurt”, zegt hij. Baudet spreekt van klimaat- en stikstofhysterie. Baudet wil dat in Nederland de ruimere Duitse werkwijze wordt ingevoerd. Partijgenoot Theo Hiddema zei blij te zijn dat er eindelijk eens mensen in Den Haag waren met een echt beroep. Hij zegt dat de mensen in Den Haag in een dwangbuis van regels zitten. “Jullie moeten dus blijven komen.” Hiddema riep de boeren op het wel netjes te houden. “Zorg dat tegenstanders geen munitie krijgen om jullie aan te pakken”, zegt hij.

Geert Wilders

Geert Wilders (PVV) stelt de boeren een vraag die te verwachten was, namelijk ‘willen jullie meer of minder stikstof?’. De PVV‘er vindt dat de stikstofuitstoot in de agrarische sector al onwijs gedaald is. “Nederland houdt van jullie, laat jullie niet belazeren.” Wilders zegt dat hij trots is met de tot nu toe behaalde resultaten in de provincie. “Nu nog Den Haag”, eindigt hij zijn speech op het Malieveld. Het publiek joelt.