ABN: stikstofuitspraak raakt alle sectoren, maar (land)bouw het hardst

De (land)bouw en de vastgoedsector worden het hardst geraakt door de stikstofuitspraak.

Dat concludeert ABN Amro woensdag 30 oktober in een analyse naar de gevolgen van de stikstofuitspraak per sector. De bank concludeert in het rapport 'Stikstof waait breed uit over sectoren' dat de uitspraak elke sector raakt, weliswaar niet evenredig, maar dat de sectoren sterk met elkaar verweven zijn en de gevolgen overal voelbaar zullen zijn.

Ranking op basis van drie peilers

Om de impact van de stikstofuitspraak voor elke sector aan te duiden, heeft de bank een ranking gemaakt. Van 1 tot 5 sterren, waarbij 1 ster weinig impact betekent en 5 sterren duidt op een grote impact. De impactanalyse was gericht op drie peilers: het risico op faillissementen, het risico op omzetdalingen en de beperking op de uitbreiding van bedrijfsactiviteiten. De agrarische sector scoort 4 sterren, de foodsector 3, terwijl de bouw en real estate met 5 sterren het hardst geraakt zullen worden.

Veel onduidelijkheid en onzekerheid in agrarische sector

Ondanks er op veel punten in de stikstofdiscussie onzekerheid en onduidelijkheid bestaat voor boeren, wordt de sector hard getroffen. “Door die onduidelijkheid is het helaas moeilijk om de gevolgen met harde cijfers in kaart te brengen”, laat een ABN-woordvoerster weten. Voor de bouw is dat gemakkelijker. ABN schat de potentiële schade voor de bouw op € 14 miljard in de komende vijf jaar. Circa 18.000 projecten en 70.000 banen zouden op de tocht staan.

Impact op groeimogelijkheden

Voor boerenbedrijven is dat anders. “Een boerenbedrijf hoeft bij krimp van de veestapel bijvoorbeeld niet failliet te gaan. Maar krimp van de veestapel zal zeker een grote impact op de groeimogelijkheden van bedrijven hebben. Ook zou de output van de hele agrarische sector dalen”, vervolgt de woordvoerster. En dat merken ook voerproducenten, zuivelfabrikanten, loonwerkers en slachthuizen. De vraag is hoe zij omgaan met de daling en wat de gevolgen zijn voor hun verdienmodel.

Sectoren zijn nauw met elkaar verbonden

Bovendien zijn verschillende sectoren van elkaar afhankelijk. De sector transport & logistiek voorziet de bouw- en agrosector bijvoorbeeld van vee, veevoer en materialen. Een afname in de vraag naar deze producten zal de druk op tarieven in de hele transportsector doen toenemen. De industrie levert eveneens aan de agrarische- en bouwsector. Een krimpende veestapel kan leiden tot minder vraag naar bepaalde producten, zoals voerrobots. De onzekerheid in de bouw kan tot gevolg hebben dat bouwbedrijven van machines investeringen uitstellen, wat zorgt voor minder omzet voor producenten en groothandelaren van machines.

ABN hoopt na 1 december – als er meer duidelijkheid is – een raming met harde cijfers te kunnen maken voor de agrarische sector, aldus de woordvoerster.

Ranking

De sectoren zijn door ABN als volgt gerangschikt, van grote naar lage impact: bouw (5), real estate (5), agrarisch (4), industrie (4), transport & logistiek (4), energie (4), food (3), leisure (2), retail (1), zakelijke diensten (1), TMT (1) en healthcare (1).