1 op 5 Brabantse boeren benaderd door verdacht figuur

1 op de 5 Brabantse boeren is ooit door verdachte figuren benaderd voor de huur van een ruimte op het bedrijf.

Hoeveel van de verdachte personen criminele bedoelingen hadden, is niet duidelijk, maar in bijna 33% van de gevallen sprak de potentiële huurder openlijk over hennepteelt. Dat blijkt uit onderzoek in opdracht van de onderzoeksredactie van diverse Brabantse dagbladen.

Bang zijn voor represailles

Het grootste deel van de Brabantse boeren die benaderd worden door drugscriminelen, 90%, meldt dat niet bij de politie. Uit het onderzoek blijkt dat ze dat niet doen omdat ze bang zijn voor represailles, maar omdat de politie ‘toch niets doet’. Uit de enquête, die werd gehouden onder 426 boeren, blijkt dat 15% drugscriminaliteit vermoedt in de directe omgeving. De ondervraagde boeren zien echter de hoeveelheid diefstallen en inbraken vaker voorkomen dan drugscriminaliteit. Ruim 40% van de boeren heeft daar mee te maken gehad.