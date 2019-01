Waterschappen houden waterpeil hoog

Waterschappen op de hogere zandgronden, zoals in Brabant, Gelderland, Overijssel en Drenthe houden de waterstanden deze winter hoog.

Het vasthouden van water is nodig om de grondwaterstanden zoveel mogelijk omhoog te brengen.

De grondwaterstanden zijn laag, en de verwachting van Stowa, een kenniscentrum voor de waterschappen, is dat de regen van deze winter niet voldoende zal zijn om de grondwaterstanden op normaal peil te krijgen.

Waterschappen moeten echt aan de bak

Beter inzicht grondwaterstanden

Stowa-onderzoeker Timo Kroon: “In een normale winter, valt van oktober tot april 300 millimeter water. Met die hoeveelheid zijn de grondwaterstanden op die hoge zandgronden nog laag. Daar moeten waterschappen dus echt aan de bak.” In februari, aan het begin van het groeiseizoen, hoopt Kroon een beter inzicht in de grondwaterstanden te krijgen. Momenteel zijn plaatselijk de grondwaterpeilen tot 2 meter lager dan normaal.

Waterschappen houden stuwen dicht om aan de toekomstige watervraag te kunnen voldoen en zo water in de polders vast te houden.

Waterschappen geven aan extra op te moeten letten met deze verhoogde waterstanden. Bij een fikse regenbui kunnen landbouwpercelen immers sneller onder water komen te staan.

Onttrekkingsverboden

Eerder gaf het Waterschap Rijn en IJssel al aan om boeren duikerafsluiters beschikbaar te willen stellen, waarmee het water in de sloten kan worden vastgehouden. Vallei en Veluwe roept grondeigenaren op om mee te denken over het vasthouden van water. Vlak voor de kerst zijn voor zover bekend de laatste beregeningsverboden ingetrokken. Waterschap de Brabantse Delta heeft bijna een half jaar lang op verschillende plaatsen een onttrekkingsverbod gehanteerd. Half december waren de waterstanden in de rivieren weer op peil, aldus Rijkswaterstaat.