Van Hattem geeft fouten met paardenvlees toe

Bij slachthuis Van Hattem in Dodewaard is tussen 2012 en 2014 vlees van pony’s gemengd met snijresten van rundvlees en verkocht als puur rundvlees.

De vleeshandelaar die de vleessnippers kocht, kon dat niet weten. Directeur Ben van Hattem (52) heeft dat maandag gezegd in de strafzaak tegen hem wegens fraude.

Van Hattem legde aan de rechtbank in Den Bosch uit dat in anderhalf jaar tijd ongeveer 550 shetlanders zijn geslacht. De slacht van pony’s was een extra service aan de vaste leveranciers van runderen, lammeren en geiten.

Paardenvleesschandaal

Slachthuis Van Hattem was begin 2014 het middelpunt van een nieuw paardenvleesschandaal. De ontdekking van goedkoop paardenvlees in rundvleesproducten in Frankrijk leidde naar de slagerij in Dodewaard.

De beslissing om ook pony’s te gaan slachten noemde directeur Van Hattem misschien wel zijn grootste fout ooit. “Ik heb er niet zo op gelet en nooit over nagedacht. We hadden dat beter op papier kunnen zetten”, blikte hij terug.

Van Hattem benadrukte dat de verhouding paardenvlees in rundvlees minimaal is geweest. “We verwerkten per week 550 runderen, duizend schapen en geiten en vijfenhalve pony. Het ging om een heel klein deel van de omzet.”

4 ton illegale winst

De aanklager denkt echter dat Van Hattem vorstelijk heeft geprofiteerd van de fraude. In een aparte procedure eist ze 4 ton illegale winst terug.

In de strafzaak staan ook de vleeshandelaar en de eigenaar van een vrieshuis terecht. Vleeshandelaar Hendrik van V. (53) uit Doesburg en vrieshuisdirecteur Henk G. (50) uit Wijhe zeggen dat ze niet wisten dat Van Hattem pony’s verwerkte.