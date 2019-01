VS wil onderhandelen over landbouwproducten

De Verenigde Staten is het niet eens met het verzoek van de Europese Unie om agrarische producten buiten gepland handelsoverleg te houden.

Dat blijkt uit de onderhandelingsdoelstellingen die de Verenigde Staten (VS) publiceerde. In de doelstellingen staat dat de VS meer toegang tot de Europese markt wil voor Amerikaanse agrarische producten.

TTIP-handelsoverleg

De doelstellingen trachten de EU-tarieven op Amerikaanse landbouwproducten te verminderen of weg te nemen en niet-tarifaire belemmeringen op te heffen, zo is te lezen in het document met de doelstellingen. Agrarische producten was een van de grootste onderwerpen in onderhandelingen over het TTIP-handelsoverleg, die werden opgeschort nadat Donald Trump president werd in 2016. Die onderhandelingen liggen stil.

Europees handelsmandaat

Europees handelscommissaris Cecilia Malmström liet de Amerikaanse handelsvertegenwoordiger Robert Lighthizer weten dat de EU in het nieuwe handelsoverleg niet gaat onderhandelden over agrarische producten. Het handelsoverleg start naar verwachting dit jaar. “We hebben duidelijk gemaakt dat landbouw niet zal worden meegenomen,” zo vertelde Malmström journalisten na de meeting met Lighthizer. Ze voegde er aan toe dat de 2 partijen nog geen overeenstemming hebben bereikt over de te behandelen onderwerpen. Een Europees handelsmandaat moet nog worden opgesteld en goedgekeurd door de lidstaten. Het is onbekend hoe lang dit gaat duren.

Amerikaanse boeren

Het besluit van de VS om landbouw op te nemen in de doelstellingen, volgt op een hoorzitting in december waarin de Amerikaanse boeren- en levensmiddelenorganisatie pleitten voor het opnemen van hun producten. Invloedrijke wetgevers, zoals de voorzitter van de financiëncommissie van de Senaat die ook boer is, hebben gewaarschuwd dat ze wellicht geen EU-deal zullen steunen waarin landbouw niet is opgenomen.