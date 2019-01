Stichting Agrifacts richt zich op cijfers Vitens

Stichting AgriFacts (STAF) heeft opnieuw een instantie benaderd met het verzoek om een rectificatie van cijfers omtrent vleesproductie. Ditmaal heeft waterbedrijf Vitens een brief van STAF gekregen.

Onlangs had STAF een klacht over de berichtgeving van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) over de klimaatimpact van vlees.

STAF wil dat Vitens berichtgeving aanpast

Op zijn website vermeldt Vitens in een artikel met tips om water te besparen, dat voor de productie van een 1 kilo rundvlees 15.000 liter water nodig is. Hiermee wordt, onterecht vindt STAF, de indruk gewekt dat dit om 15.000 liter drinkwater gaat. Dit klopt niet, omdat voor de productie van rundvlees voor een groot deel gebruik wordt gemaakt van regen of oppervlaktewater niet afkomstig van een drinkwaterbedrijf. STAF wil dat Vitens dit aanpast.

Merendeel waterverbruik voor vlees is ‘groen’ water

Het waterverbruik van 15.000 liter per kilo rundvlees is afkomstig van een veel geciteerd onderzoek op dit gebied, uitgevoerd door Universiteit Twente. Dit onderzoek stelt dat wereldwijd voor de productie van 1 ton rundvlees, gemiddeld 15.400 kuub water nodig is. Hiervan is het grootste deel, 14.400 liter, zogenoemd groen water, wat vooral regenwater is.