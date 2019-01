Stalbranden 2018: 122.000 dode dieren

Kamerleden zouden graag nog extra maatregelen nemen om stalbranden te voorkomen.

Dat blijkt tijdens een debat in de Tweede Kamer over dieren in de veehouderij. Recent maakte landbouwminister Carola Schouten de aanpak van stalbranden bekend. Er zijn afspraken gemaakt over periodieke elektrakeuring, oververhittingbeveiliging van elktromotoren en het bestrijden van knaagdieren. De sectoren willen zelf in kwaliteitssystemen opnemen dat er brand-, rook- en waterdetectiesystemen geplaatst moeten worden in de technische ruimte.

Hoge kosten voor boeren

SP-Kamerlid Frank Futselaar vindt de maatregelen nog niet voldoende, hij wil compartimentering van de elektrische ruimtes doorvoeren in bestaande stallen, in ieder geval voor pluimvee- en varkensstallen. Minister Schouten wil dit niet vanwege de hoge kosten voor boeren. Om die reden worden verschillende preventiemaatregelen niet verplicht gesteld. Schouten benadrukte dat de maatregelen wel in verhouding moeten zijn, omdat de kans op brand ook niet heel groot is. Het grootste risico is volgens Schouten het menselijk handelen. Veel branden onstaan na bijvoorbeeld laswerkzaamheden. Daarom wil Schouten daar op richten via informatievoorziening.

Een grote brand in een varkensstal in Asten-Heusden eind 2018. - Foto: Bert Jansen

20 branden met dode dieren

Vorig jaar zijn bijna 122.000 dieren omgekomen door een stalbrand. Er waren 20 branden met dode dieren, waarvan 9 in pluimveestallen. Dat meldt Wakker Dier. De afgelopen 10 jaar stierven in totaal 1,5 miljoen dieren door brand. Zo’n 114.000 kippen gingen daarbij in vlammen op, naast nog zo’n 6.500 varkens en ongeveer 800 runderen, vooral kalveren. De dierenorganisatie houdt het aantal branden sinds 2008 bij en voert campagne voor veiligere stallen. De club wil dat de minister onder meer vluchtmogelijkheden, goede blusvoorzieningen en brandmelders gaat verplichten. Ook muren met brandwerend materiaal staan op de lijst.

‘Minister moet bepalen wie gaat betalen’

Op de vraag wie deze aanpassingen gaat betalen, antwoordde een woordvoerder van Wakker Dier: ‘’Wij zijn er voor de dieren en het is onze taak dit probleem aan te kaarten, evenals mogelijke oplossingen te bieden. Het is aan de minister om te bepalen wie dit gaat betalen”. Wakker Dier vindt het ‘onbegrijpelijk’ dat Schouten niet met nieuwe wettelijke maatregelen komt.

Dit artikel is mede heschreven door Stefan Essink .