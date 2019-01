Skal verhoogt tarieven 2019

Skal Biocontrole, de controle-instantie voor de biologische sector verhoogt de tarieven voor 2019. Sommige bedragen zijn flink verhoogd, zo stijgt de reguliere abonnementsbijdrage voor landbouwbedrijven met € 125 naar € 482.

Bedrijven die biologische producten bereiden, importeren of opslaan moeten € 152 meer gaan betalen. Ook de inspectiekosten stijgen fors. Zo is het starttarief verhoogd met € 25 naar € 242 en is het tarief per uur inspectietijd nu € 97: een stijging van € 2. Het starttarief van een toelatingsonderzoek bedraagt nu € 242 tegenover € 217 vorig jaar. Het uurtarief is net als bij een inspectie gestegen met € 2.

Volgens Skal zijn de tariefverhogingen toe te schrijven aan de toenemende toezichtstaken. Het aantal handhavingsdossiers groeit, het aantal meldingen neemt toe, meer bedrijven worden geattendeerd op de certificeringsplicht en er is meer (internationale) afstemming nodig. De tarieven voor de inspecties zijn verhoogd door een complexere planning, het inwerken en opleiden van nieuwe inspecteurs en de hogere kosten voor het uitbesteden van inspecties aan derden. Daarnaast wil Skal in 2019 investeren in meer digitaal inspecteren.

Nicolette Klijn, directeur Skal Biocontrole. - Foto: Ruud Ploeg

In december vertelde Skal-directeur Nicolette Klijn tijdens een ledenvergadering van de Biologische Pluimveehouders Vereniging (BVP) dat Skal 2018 waarschijnlijk zou eindigen met een negatief resultaat van € 600.000. De organisatie heeft te maken met een tekort aan inspecteurs en heeft daarnaast last van de toenemende drukte op wegen, waardoor inspecteurs minder bedrijfsbezoeken kunnen afleggen. Toen liet Klijn al weten de jaarlijkse tarieven te willen verhogen.