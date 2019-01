Schouten belooft betrokkenheid en duidelijkheid

Betrokkenheid en duidelijkheid. Dat mogen agrarisch ondernemers in 2019 verwachten van minister Carola Schouten.

In een nieuwjaarsboodschap aan ‘Beste boeren, tuinders en vissers van Nederland’ zegt de minister dat ze hard zal werken aan de zichtbaarheid van vissers, boeren en tuinders.

“Ik zal betrokken en duidelijk zijn”, zegt de minister. De betrokkenheid en duidelijkheid kunnen boeren verwachten als het gaat om de ruimte die er is om te stoppen voor varkenshouders, betrokkenheid en duidelijkheid ook over het fosfaatplafond dat een groep melkveehouders zorgen baart en betrokkenheid en duidelijkheid over de mogelijkheden voor jonge boeren.

Landbouw in Nederland veiligstellen

Schouten benadrukt dat boeren en tuinders deel uitmaken van gemeenschappen die wortels en geschiedenissen delen. “Daar komen acties als ‘#bedankdeboer’ uit voort, daar zijn vrijwilligers actief, hebben buren contact, zien mensen naar hun omgeving om. Ik wil die krachten versterken.”

Voedsel moet de waardering krijgen die het verdient, verspilling moet worden voorkomen en boeren en tuinders moeten een eerlijke boterham verdienen, zegt Schouten. “We beseffen nu meer dan ooit dat we samen de verantwoordelijkheid moeten nemen om onze kinderen en kleinkinderen te laten delen in een duurzame toekomst.“Schouten vindt dat de landbouw in Nederland voor de komende decennia moet worden veiliggesteld. En dat ‘lukt alleen als iedereen een aandeel neemt in de omslag naar kringlooplandbouw’.