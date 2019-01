Scherff: regels nekken mestexport per schip

De nieuwe regels voor onafhankelijke monstername van mest nekken na invoering in februari de mestexport per boot.

Dat verwacht Jan Scherff van Mestverwerking Friesland op basis van ervaring met eerdere transporten van bewerkte mest per schip naar afzetmarkten in Noordoost-Europa.

Aanscherping regels

De regels voor wegen en bemonsteren van mest worden aangescherpt. Daardoor moeten onafhankelijke monsternemers straks aangeven in welk tijdvak van 2 uur de geplande bemonstering plaatsvindt. Het is volgens Scherff echter praktisch niet uitvoerbaar om monstername vooraf precies te verdelen in de tijdvakken van 2 uur.

De aanpassingen zijn onderdeel van een heel pakket wijzigingen die voor het grootste deel gelden vanaf 1 januari dit jaar.

Vertraging

Melden van de monstername is weliswaar mogelijk tot 3 uur ’s middags voor de dag van monstername, maar dan moet ook al het tijdvak van 2 uur worden vastgelegd volgens Scherff. Scherff heeft tot nu toe de ervaring dat boten meestal te laat zijn: “Voor het beladen staan er 18 vrachtwagens klaar met mest. Bij een kleine vertraging in de aankomst van een schip loopt dan de hele planning in de soep en moet de belading wachten tot de volgende dag.”

Meerkosten € 6 per ton bewerkte mest

De vrachtwagens moeten na de eerste vracht meerdere keren op en neer naar de mestverwerkingsinstallatie van Scherff in Wouterswoude bij Dokkum of naar andere leveranciers van de mest. Ook dan is er kans op vertraging door files, ongevallen of andere tegenslagen. Scherff heeft becijferd dat de meerkosten bij belading van een schip van 4.000 ton mest op kunnen lopen tot bijna € 24.000 door wachttijden van schip en vrachtwagens en extra kadekosten. Dat komt neer op € 6 per ton bewerkte mest.

Melden van vervoerder en afnemer vooraf

Volgens Hans Verkerk, secretaris van de sectie Meststoffendistributie van Cumela Nederland, is er niet zozeer sprake van een aanscherping van de eisen voor onafhankelijke monstername. Er is volgens hem juist sprake van een versoepeling, omdat de monstername later doorgegeven kan worden op de dag voor monstername. Dat vervoerder en afnemer vooraf ook gemeld moeten worden is wel een aanscherping, stelt Verkerk die ook aangeeft dat het beladen van een groter schip altijd een uitdaging is.

Vervoersbewijzen

Verkerk wijst daarnaast op andere aanpassingen die nog veel tijd gaan vergen en mogelijk niet voor de beoogde datum van inwerkingtreding af zijn. Dat gaat onder meer om vervoersbewijzen waar meer gegevens op moeten en het herijken van vrachtwagens voor mesttransporten.