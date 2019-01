Sanering asbest in 5 jaar verdubbeld

De oppervlakte van gesaneerde asbestdaken is in 5 jaar tijd verdubbeld.

In 2014 is circa 6 miljoen vierkante meter asbest gesaneerd, in 2018 komt dat naar verwachting uit op ruim 12 miljoen vierkante meter. In de afgelopen 5 jaar is ruim 45 miljoen vierkante meter gesaneerd. Tot het verbod dat eind 2024 ingaat is nog 80 miljoen vierkante meter te gaan. Dat schrijft staatssecretaris Stientje van Veldhoven van Infrastructuur en Waterstaat in een brief aan de Tweede Kamer over de stand van zaken.

Staatssecretaris Stientje van Veldhoven van Infrastructuur en Waterstaat (D66). - Foto: ANP

Volgens de staatssecretaris heeft de in 2016 opengestelde subsidieregeling van € 75 miljoen goed gewerkt. Via die regeling was € 4,50 per gesaneerde vierkante meter asbest beschikbaar tot maximaal € 25.000 per adres. De subsidiepot van € 75 miljoen voor het saneren van asbestdaken is leeg. Eind 2018 is een explosief aantal subsidieaanvragen voor het verwijderen van asbestdaken ingediend.



Er komt geen nieuw budget, maar een financieringsfonds dat de sanering van de resterende 80 miljoen vierkante meter asbestdak moet versnellen. Niet iedereen kan de asbestsanering zomaar betalen. Het fonds moet die doelgroep gaan ondersteunen bij financiering.

Dit fonds is een samenwerking van het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting, de provincies, gemeenten, banken en de Rijksoverheid. Bij het fonds, dat de huidige subsidieregeling vervangt, kunnen zowel particulieren als boeren terecht. Een groot deel van het nog te saneren asbest ligt op boerenschuren en stallen. Het fonds moet dit jaar in werking treden, hoe groot het fonds wordt is nog niet benoemd.

Asbestsanering en plaatsen zonnepanelen combineren

Asbest is schadelijk voor de gezondheid, het gebruik in de bouw is in Nederland al sinds 1993 verboden. Na 2024 zijn ook bestaande asbestdaken verboden. De Tweede Kamer stemde op 16 oktober 2018 met brede steun in met dat wetsvoorstel van staatssecretaris Van Veldhoven. Dat voorstel ligt op dit moment in de Eerste Kamer.

Van Veldhoven juicht initiatieven toe waarbij de sanering van asbest wordt gecombineerd met het plaatsen van zonnepanelen. Ze wijst daarbij op initiatieven van FrieslandCampina en Essent. De staatssecretaris wil de combinatie asbestverwijdering met plaatsen van zonnepanelen echter niet verplicht gaan stellen.