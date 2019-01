SDE+ aanvragen op voor duurzame energie vanaf 12 maart

De subsidies voor het opwekken van duurzame energie, bijvoorbeeld voor zonnepanelen, zijn op 12, 18 en 25 maart aan te vragen.

Deze voorjaarsronde van SDE+ is er € 5 miljard aan subsidies te vergeven. Aanvragen kan vanaf 12 maart om 09.00 uur via het eLoket van RVO.nl.

3 fases

De openstelling gaat in 3 fases. Per fase gelden verschillende subsidiebedragen per opgewekte eenheid energie. De vergoeding stijgt per fase, maar de kans is groter dat het budget dan al op is. De eerste fase begint op 12 maart. Voor elektriciteit en warmte geldt een tarief van omgerekend € 0,09 per kWh, voor hernieuwbaar gas geldt een tarief van omgerekend € 0,064 per kWh.

De tweede fase begint op 18 maart, 17.00 met bedragen van respectievelijk € 0,11 en € 0,078 per kWh. De derde fase is 25 maart 17.00 uur tot 4 april 17.00 uur. In de laatste fase zijn de bedragen opgelopen naar € 0,13 (elektriciteit en warmte) en € 0,092 (hernieuwbaar gas).

Tweede subsidieronde

In het najaar van 2019 zal er naar verwachting een tweede subsidieronde SDE+ komen, met waarschijnlijk hetzelfde budget. Hierover moet minister Eric Wiebes van Economische Zaken en Klimaat nog een formeel besluit nemen.

De laatste ronde, die van het najaar 2018, heeft ruim 5.900 aanvragen opgeleverd, er is voor € 7,7miljard aan subsidie aangevraagd, het budget was echter € 6 miljard.