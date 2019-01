Rapport: bio-landbouw beter voor milieu

Een volledige omschakeling naar biologische landbouw in de 3 noordelijke provincies is beter voor het milieu dan de huidige landbouwsituatie.

Daarnaast creëert biologische landbouw meer banen dan de huidige situatie. Dat staat in een rapport dat geschreven is door onderzoeksbureau Avalon in opdracht van de 3 noordelijke provincies Groningen, Friesland en Drenthe. De provincies wilden weten wat de mogelijkheden zijn voor grootschalige omschakeling naar biologische landbouw in Noord-Nederland.

Emissie broeikasgassen 12% minder

Een volledige omschakeling in het noorden van het land zou de emissie van broeikasgassen met 12% verminderen. Het verlies van stikstof en fosfaat zou respectievelijk 31% en 50% lager zijn bij biologische landbouw. De huidige situatie is wel in staat voor 7% meer koolstof op te slaan in de bodem dan een volledig biologische landbouw.

2% meer werkgelegenheid

Een totale omschakeling zou volgens het rapport daarnaast betekenen dat er 2% meer werkgelegenheid is. Gezien de aard van de landbouw in de regio, is de extra werkgelegenheid gering. Grasgevoerde melkveehouderij vertoont in arbeidsbehoefte volgens het rapport niet veel verschil in biologische of gangbare landbouw.

Nader onderzoek

Het rapport stelt daarnaast een aantal niet-financiële voordelen vast van biologische landbouw. Zo worden een hogere biodiversiteit, lager antibioticagebruik en hogere kwaliteit van biologisch voedsel genoemd. Hier is echter geen verder onderzoek naar gedaan. De provincies zouden hierin nader onderzoek willen om volledige conclusies te kunnen trekken. De 3 provincies zien in het rapport wel goede aanknopingspunten voor de ’noordelijke’ landbouwaanpak. Het geeft hen vertrouwen om de biologische landbouw te blijven stimuleren, evenals de overige landbouwvormen.