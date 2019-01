PvdD wil inseminatie-stop voor klimaatdoel

De Partij voor de Dieren wil een inseminatie-stop inzetten om de veehouderij te laten krimpen, om zo extra CO2-reductie te realiseren.

Kamerlid Lammert van Raan doet het voorstel in de aanloop naar de kabinetsreactie op de nieuwe PBL-cijfers over de CO 2 -uitstoot en de Urgenda-uitspraak, die vrijdag wordt verwacht.

Lammert van Raan (1962) is sinds 23 maart 2017 lid van de Tweede Kamerfractie van de Partij voor de Dieren. - Foto: ANP

De klimaatdoelen voor de periode van 1990 tot eind 2020 worden vrijwel zeker niet gehaald. Afgesproken was dat de CO 2 -uitstoot met 25% zou worden gereduceerd. De verwachting is dat het kabinet de uitstoot met 9 Mton extra moet reduceren door de Urgenda-rechtszaak. Hierbij wordt gedacht aan het sluiten van kolencentrales en het verlagen van de maximumsnelheid.

PvdD vindt dat de veestapel versneld moet krimpen. Van Raan wil dit inzetten met een inseminatie-stop. Hoe dit concreet geregeld moet worden, voor welke diersoorten het moet gelden en per wanneer dit moet, heeft de PvdD nog niet uitgewerkt.

Van Raan wijst er wel op dat het ook met het oog op de onzekerheid rondom brexit beter is om te stoppen met fokken van dieren. Hij wil voorkomen dat de dieren straks ‘ophopen’ omdat ze niet geëxporteerd kunnen worden. Groot-Brittannië is volgens CBS de een na grootste afnemer van Nederlands vlees, met een exportwaarde van € 1,1 miljard. 2,8% van de levend geëxporteerde dieren heeft bestemming Groot-Brittannië.