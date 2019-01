Provincie Gelderland verpacht 1.000 hectare landbouwgrond

Provincie Gelderland gaat circa 1.000 hectare landbouwgrond verpachten.

Vanaf 9 januari 2019 wordt er gefaseerd pachtgrond aangeboden via pachtgrond.nu, meldt initiatiefnemer van pachtgrond.nu rentmeesterskantoor Saltus Beheer. Via de website kunnen geïnteresseerden zich inschrijven op de pachtobjecten. De aangeboden pachtgronden betreffen gronden die de provincie voor provinciale projecten of programma’s aangekocht heeft. De eerste fase van circa 100 hectare bestaat uit 33 objecten en sluit 23 januari 2019 om 14:00 uur.

Gefaseerde uitgifte

Op het platform pachtgrond.nu biedt de provincie Gelderland de pachtgronden de komende periode gefaseerd per inschrijving aan. Gelderland wil deze gronden openbaar, transparant, duurzaam en marktconform in pacht uitgeven. Met de uitgifte van pachtgronden op pachtgrond.nu wordt aan deze doelstelling voldaan, meldt Saltus Beheer. Eerder deze week werd door provincie Friesland circa 450 hectare aangeboden.

Registratie

De objecten zijn te vinden op pachtgrond.nu. Een omschrijving, een kaart en gebruikersvoorwaarden zijn op de site te vinden voor geïnteresseerden. Voor aanmelding is registratie als pachter vereist. Een account is gratis aan te maken. Vervolgens is het mogelijk om biedingen uit te brengen. Deze zijn onbeperkt en kosteloos. De voorwaarden om grond te kunnen pachten zijn eveneens online te vinden op de website.