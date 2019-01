Polen blijft wild zwijn intensief bejagen

Het Poolse ministerie van Milieu geeft aan het wilde zwijn intensief te blijven bejagen.

Doel is om de verspreiding van de Afrikaanse varkenspest (AVP) tegen te gaan, meldt de Poolse regering. Sinds 2014 is het virus in Polen aanwezig. Sindsdien is het aantal besmette wilde zwijnen toegenomen, meldt het ministerie.

Afschot flink verhoogd

Als gevolg is het afschot vanaf dat moment flink verhoogd. Al in het jachtseizoen 2015/2016 werden 340.000 zwijnen geschoten. Het jaar erna waren het er 310.000, gevolgd met 308.000 in het seizoen 2017/2018, zo meldt het Poolse ministerie van Milieu. Het aantal gevallen van AVP nam in die tijd ook toe. In november 2018 berichtte de ‘European Food Safety Authority’ (Efsa) over 4.821 gevallen van AVP onder wilde zwijnen in Polen. Ook raakten landbouwvarkens besmet. Zo’n 100 varkenshouderijen werden preventief geruimd.

Het Poolse afschotplan voor dit jaar is vastgesteld op 185.000. Hiervan zijn er reeds 168.000 geschoten. - Foto: ANP

Politiek gekleurde achtergrond

Afgelopen week berichtten diverse media over massale afschotplannen van wilde zwijnen in Polen. Het Poolse ministerie van Milieu meldt dat deze geschoten aantallen wilde zwijnen dus al meerdere jaren, sinds de intrede van AVP in 2014, gerealiseerd worden. Het ministerie schat het totaal aantal wilde zwijnen in Polen tussen de 200.000 en 300.000. Het afschotplan voor dit jaar is vastgesteld op 185.000. Hiervan zijn er reeds 168.000 geschoten. Dat het dit jaar veel media-aandacht heeft, heeft waarschijnlijk een politiek gekleurde achtergrond. De vraag is dus of je het een massaslachting kunt noemen.

Onrust onder wetenschappers

Wel gaf het ministerie aan dat er reeds een petitie getekend is en het aangekondigde afschot voor de enige onrust zorgt. Onder andere onder wetenschappers. Zij noemen de maatregel een ‘slachting’ die leidt tot onbalans. Ook doelen wetenschappers op het feit dat de mens AVP sneller verspreidt dan het wilde zwijn. Het wilde zwijn zou de dupe zijn als drager van het virus. Ook zal intensieve bejaging de verspreiding negatief beïnvloeden: de wilde zwijnen worden verjaagd, lopen verder weg en geïnfecteerd bloed blijft achter in het bos.