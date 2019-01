Online-campagne ‘#boerenhoudenvandieren’ van start

LTO Nederland is gestart met de online-campagne #boerenhoudenvandieren. Maandag 21 januari is de officiële aftrap als onderdeel van een bredere aanpak van dierenextremisme.

Op dezelfde dag bracht de dierenactiegroep Animal Rights naar eigen zeggen nieuwe beelden uit een varkensstal naar buiten. De actiegroep verwijst nadrukkelijk naar het debat over de veehouderij deze week in de Tweede Kamer. Daarin staan onder meer dierenwelzijn en de aanpak van stalbranden op de agenda.

De nieuwe beelden zijn gemaakt in een stal bij Venray volgens Animal Rights (AR) en doorgegeven aan de NVWA. AR wijst op het brandgevaar in de stal waar op de beelden veel stoffig spinrag is te zien die langs elektraleidingen naar beneden hangen. Volgens campagneleider Erwin Vermeulen van AR zijn de filmers via een ‘ongesloten deur’ naar binnen gegaan zonder toestemming van de eigenaar en zijn de beelden anderhalve week geleden gemaakt.

De campagne van LTO Nederland is onder meer bedoeld om tegengas te geven tegen beelden van groepen als Animal Rights. Begin januari maakten LTO en POV bekend dat ze gezamenlijk dierextremisme aan gaan pakken. De belangenorganisatie werken daarbij samen met politie, justitie, overheden en partijen in de keten. In dat verband zijn al richtlijnen voor het doen van aangifte opgesteld samen met de politie.

LTO wijst erop dat Animal Rights een van de organisaties is die ‘heel ver gaan’ in het maken van beelden. “Demonstreren mag natuurlijk en geen vlees eten is een keuze die mensen zelf maken”, aldus LTO-woordvoerder Esther de Snoo, “Maar organisaties moeten zichzelf niet boven de wet gaan stellen.”

Eind vorige week waarschuwde de POV haar leden al voor een nieuwe campagne van de actiegroep ‘Varkens in Nood’.