No-deal brexit kan Britse landbouw ruïneren

Een no-deal brexit zou de Britse landbouw en voedingsindustrie ernstig verstoren. Vooral kleinere boeren komen dan in de problemen waardoor een flink aantal waarschijnlijk ook het loodje zal leggen.

Die voorspelling doet minister voor plattelandszaken Michael Gove aan de vooravond van een nieuwe week debatten in het Lagerhuis over de ‘deal’ die premier May met de EU heeft gesloten. Wordt dat akkoord weggestemd, zoals verwacht wordt, dan dreigt een harde brexit met alle gevolgen van dien voor de landbouw, aldus Gove.

Kleine landbouwbedrijven

Gove: “Mijn grootste zorg zijn de controles van agrarische en voedingsproducten die naar de EU gaan, de inspecties, al dat soort zaken. Dat wordt alles bij elkaar enorm veel”, aldus de minister. “We zoeken daar wel oplossingen voor maar dat is niet op korte termijn te regelen. Ik vrees dat vooral kleine boeren er de dupe van gaan worden.”

Hectaresteun

Gove vindt wel dat het door hem voorgestelde ‘nieuwe’ Britse landbouwbeleid, zonder hectaresteun, de boeren in zijn land kansen biedt. “Ik vraag u om op de langere termijn te kijken. We zijn straks bevrijd van de beklemming van de EU en kunnen de kansen die de vierde agrarische revolutie biedt omhelzen. Dan hebben we het over de technologische vooruitgang met robotica, drones, big data, genen-mutaties en verticale landbouw. Dat alles betekent ook dat de landbouw minder afhankelijk zal worden van mankracht.”