Niels Lentjes is spoorloos volgens Slachtofferhulp

Niels Lentjes, veroordeeld voor foeragezwendel, is onvindbaar. “Ik ben in Nederland”, zegt hij zelf.

Dit laat Slachtoffer informatiepunt schadevergoedingsmaatregelen (SIS) weten in een brief aan slachtoffers in een foeragezwendelzaak. SIS schrijft niet te weten waar Lentjes nu is of woont. ‘Hij staat niet bij een gemeente ingeschreven. Wij plaatsen daarom de dader in het Nationaal Opsporingsregister’, aldus SIS. Dit informatiepunt houdt slachtoffers op de hoogte van de afhandeling van de schadevergoeding.

Hieronder een gedeelte van de brief van SIS. Lees verder onder de brief.

Lentjes zegt in Nederland te zijn

“Ik onvindbaar? Dat kan ik me niet voorstellen”, reageert Lentjes desgevraagd op de brief van SIS. Lentjes zegt in Nederland te zijn, maar wil niet zeggen waar. Hoe het kan dat hij nergens bij een gemeente staat ingeschreven, heeft volgens hem te maken met de gedwongen verkoop van de woning van zijn moeder. In 2014 kreeg Lentjes, toen hij nog handelde in mest, een boete van bijna 8 ton, vanwege mestfraude. Zijn onderneming is in 2013 failliet verklaard. De woning is na beslaglegging verkocht. “Hoe het precies zit, weet ik niet, maar het wordt snel opgelost”, aldus Lentjes.

Gevangenisstraf

Foerage- en mesthandelaar Niels Lentjes is begin vorig jaar door het Hof Arnhem-Leeuwarden veroordeeld tot een jaar gevangenisstraf, waarvan 5 maanden voorwaardelijk, met een proeftijd van 2 jaar. Volgens het Hof is bewezen dat Lentjes er een gewoonte van maakte goederen te kopen zonder daarvoor te betalen.

Schade uitbetalen

In de foeragezwendelzaak zijn 15 benadeelden, vooral boeren. Aanvankelijk was de totale schade bij de boeren en een verhuurbedrijf van transportmiddelen zo’n € 130.000. Tijdens het hoger beroep heeft de officier van justitie een vordering geëist van totaal € 80.000. Lentjes heeft begin vorig jaar aan de rechtbank laten weten het geld te willen betalen, desnoods middels een betalingsregeling. Tot op de dag van vandaag hebben de slachtoffers niets ontvangen. Lentjes laat nu weten: “Ik ben ermee bezig met mijn advocaat. Binnenkort is dit opgelost”, zegt hij.