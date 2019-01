NAJK en LTO positief over jonge boerenregeling

NAJK is blij met de garantieregeling voor jonge boeren die landbouwminister Carola Schouten heeft aangekondigd. LTO vindt de regeling een goede ondersteuning, gericht op een duurzaam toekomstperspectief.

Sietse Draaijer, portefeuillehouder bedrijfsovername bij NAJK, verwacht dat veel jonge ondernemers gebruik gaan maken van de garantieregeling. Dat geldt ook voor het opleidings- en coachingstraject, waarvoor het ministerie € 11 miljoen uittrekt. De wens hiervoor was groot bij NAJK en de regionale afdelingen van de jongeboerenorganisatie. Daarmee heeft het ministerie rekening gehouden. “We zijn heel blij dat het ministerie ons hierbij zo heeft betrokken en duidelijk maakt dat ze echt voor de boeren staat.”

We zijn blij dat het ministerie met deze regelingen kaders stelt en dat het ondernemerschap leidend is

Sietse Draaijer, portefeuillehouder bedrijfsovername bij NAJK

Voldoen aan duurzaamheidseisen

Draaijer vindt het niet bezwaarlijk dat het ministerie voor de regeling stelt dat jonge boeren moeten voldoen aan de duurzaamheidseisen zoals die in de toekomstvisie van Schouten zijn opgesteld. “We weten allemaal dat we vooruit moeten en moeten veranderen. We zijn blij dat het ministerie met deze regelingen kaders stelt en dat het ondernemerschap leidend is”, zegt Draaijer. Dat de regeling niet voor grond of productierechten gebruikt mag worden, is volgens Draaijer ook geen bezwaar, omdat dit vooral een prijsopdrijvend effect zal hebben.

Jonge ondernemer voor langere tijd geholpen

Ook is NAJK blij met een garantieregeling in plaats van een fonds. Met de regeling kunnen meer ondernemers worden geholpen voor een langere tijd, bijvoorbeeld 20 tot 25 jaar. Dat de jonge boeren dan toch vreemd vermogen moeten aantrekken, is volgens Draaijer geen probleem. “Als je vooruit wilt met een bedrijf, moet je investeren. Het initiatief ligt nadrukkelijk bij de ondernemer. Hij moet een goed plan hebben. Met financiering van een slecht plan help je een ondernemer ook niet”, zegt hij.

Veel bedrijven staan even stil na een bedrijfsovername, de garantieregeling moet dat voorkomen

Met de garantstellingsregeling kan de jonge ondernemer de bedrijfsovername zelf niet financieren. De regeling richt zich op investeringen in duurzaamheid en innovaties na de bedrijfsovername. Dat vindt NAJK niet bezwaarlijk. “Een bedrijfsovername kost veel geld, veel bedrijven staan daarna vaak even stil. Deze regeling moet dat voorkomen”, aldus Draaijer.

Het ministerie trekt in totaal € 75 miljoen uit voor de regeling.

LTO: goede ondersteuning gericht op duurzaam toekomstperspectief

LTO Nederland reageert ook positief. “De continuïteit van gezinsbedrijven is ontzettend belangrijk en een overname vergt forse investeringen van jonge ondernemers. Een goede ondersteuning, gericht op een duurzaam toekomstperspectief, is dus van groot belang van. We zijn blij met de invulling die minister Schouten daar nu aan geeft”, aldus LTO.

LTO verwacht dat er veel gebruik van gemaakt zal worden, omdat de garantieregeling het voor financiers aantrekkelijker maakt om achtergestelde leningen aan te bieden. Daardoor kunnen jonge ondernemers een goede financiering krijgen voor innovatieve en duurzame investeringen om daarmee hun meer toekomstperspectief te krijgen, aldus de belangenorganisatie. “De regeling verbetert de mogelijkheden van de bedrijfsovername en de toekomstperspectieven van de jonge agrariërs. Dit is ook in het belang van de bedrijfsoverdragers”, voegt de belangenbehartiger er aan toe.