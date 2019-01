Ministerie en supers praten over duurzame veehouderij

Het ministerie van landbouw is in gesprek met supermarkten over de rol die zij kunnen spelen bij het versnellen van de verduurzaming van de veehouderij.

Dat schrijft minister Carola Schouten van landbouw in reactie op Kamervragen van D66-Kamerlid Tjeerd de Groot.

Schouten zou graag zien dat het aandeel diervriendelijker geproduceerde dierlijke producten in supermarkten verder toeneemt en dat juist deze producten onder de aandacht van de consument worden gebracht en meer worden gekocht. In de gesprekken tussen het ministerie en de supermarkten wordt ook over dierenwelzijn gesproken. “Supermarkten kunnen als schakel naar de consument een belangrijke rol vervullen in het verbeteren van dierenwelzijn”, aldus Schouten.

Wel wijst de minister erop dat supermarkten zelf over hun prijsbeleid gaan en zelf bepalen welke producten in de aanbieding komen. Supermarkten kunnen aanbiedingen doen met zowel gangbaar geproduceerd vlees als met vlees geproduceerd onder hogere dierenwelzijnseisen.

De Groot stelde de vragen naar aanleiding van berichten van Wakker Dier over de toename van het aantal aanbiedingen met vlees in supermarkten.