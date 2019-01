Mengvoer duidelijk duurder in 2018

De mengvoerprijzen lagen in 2018 gemiddeld een stuk hoger dan een jaar eerder. Dat blijkt uit cijfers van Wageningen Economic Research (WER). Vooral A-brok was behoorlijk duurder dan een jaar terug.

Gemiddeld lag de prijs voor A-brok op € 22,85 per 100 kilo. Een jaar eerder was dit nog € 21,05 per 100 kilo. Dat de gemiddelde prijs in 2018 duidelijk hoger lag dan een jaar terug is niet verrassend. Als in sinds november 2017 gaat de prijs van A-brok omhoog. Toch is de verwachting dat de prijs de komende maanden in ieder geval niet veel verder gaat stijgen en zelfs zou kunnen dalen.

Vleesvarkensbrok

Ook varkenshouders kregen in 2018 te maken met duurdere mengvoeders. Voor vleesvarkensbrok lag de gemiddelde prijs op € 24,80 per 100 kilo. Een jaar eerder was de gemiddelde prijs nog € 23,50 per 100 kilo. Voor varkensbrok geldt dat er nog wel lichte prijsstijgingen worden verwacht op basis van hogere prijzen van de grondstoffen op de termijnmarkten.

Vleeskalveren, pluimvee en zeugen

Naast stijgende mengvoerprijzen voor melkvee- en varkenshouders, hebben ook vleeskalver-, pluimvee- en zeugenhouders te maken met hogere prijzen voor mengvoer in 2018. Gemiddelde genomen lag de mengvoerprijs vorig jaar € 1,27 per 100 kilo hoger dan in 2017.