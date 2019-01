Landbouw koploper reductie broeikasgassen

Mede door minder energieverbruik in glastuinbouw en minder uitstoot in de veeteelt en akkerbouw.

De land- en tuinbouw sector is koploper in het reduceren van de uitstoot van broeikasgassen. Dat blijkt uit de Kortetermijnraming (KTR) voor Emissies en Energie in 2020 van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) die vrijdag 25 januari verscheen. Deze KTR is vergeleken met de Nationale Energieverkenning (NEV) 2017. Dergelijke NEV’s worden sinds 2014 jaarlijks uitgevoerd, maar ontbrak in 2018 vanwege analyses en doorrekeningen door het PBL voor het klimaatakkoord voor 2030.

Landbouwsector minste uitstoot

Waar in de NEV 2017 de raming voor 2020 25,9 megaton CO 2 -equivalenten bedroeg, bedraagt het bij deze KTR 24,9 megaton CO 2 -eq. Een potentiële winst van 1,0 megaton CO 2 -eq. Dit grote verschil is ten eerste ontstaan doordat men extra krimp verwacht in areaal en energieverbruik in de glastuinbouwsector. Daarnaast daalt de uitstoot in de veeteelt- en akkerbouwsector, doordat er minder (kunst)mest gebruikt wordt en minder vee is door onder andere het fosfaatbeleid. De grootste neerwaartse bijstelling is het gevolg van een aanpassing van de emissiefactor van methaan uit mest.

Industrie grootste uitstoot

Ter vergelijking: de raming voor industrie en nijverheid in 2017 bedroeg 32,8 megaton CO 2 -eq., terwijl het nu bijgesteld is naar 35,7 megaton CO 2 -eq.: een stijging van 2,9 megaton CO 2 -eq. De sector is daarmee hekkensluiter: de uitstoot is aanzienlijk groter dan men verwacht had. Volgens het rapport ligt de oorzaak in de groeiende economie. Hier had het PBL in 2017 geen rekening mee gehouden. Vooral de sector industrie en verkeer & vervoer zouden hierdoor naar boven afgesteld zijn.

Werk aan de winkel

Voor het kabinet is er dus nog veel werk aan de winkel, wil het de doelen voor 2020 op het gebied van energie en klimaat halen. De totale uitstoot van broeikasgassen daalt te langzaam. In het beste geval wordt volgend jaar een afname gehaald van 24% ten opzichte van 1990, maar dat kan volgens het PBL in het slechtste geval ook 17% worden. Het doel is minstens een kwart.