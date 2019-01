LTO wil toetsingskader in melkgeitensector

LTO Melkgeitenhouderij gaat samen met dierwelzijn-, milieu-, volksgezondheidsorganisaties en ketenpartijen onderzoeken hoe geitenhouders in de toekomst hun bedrijf duurzaam kunnen voortzetten.

Dat meldt LTO Nederland. Hiertoe wil LTO in samenwerking met belangenorganisaties een toetsingskader ontwikkelen. Aanleiding voor het ontwikkelen van een toetsingskader is de forse groei in de melkgeitensector. De groei is een gevolg van een verhoogde vraag naar geitenzuivel.

Geitenstops in 8 provincies

Als reactie op de sterke groei hebben al 8 provincies een geitenstop ingevoerd. ‘’Deze stops maken wel duidelijk dat ongecontroleerde en ongeremde groei niet gewenst is”, aldus voorzitter LTO Melkgeitenhouderij Jos Tolboom. Ook de uitspraak van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) over verhoogde longklachten rondom melkgeitenhouderijen draagt zijn steentje bij aan de rumoer in de sector.

Vooruitkijken

Hoe het toetsingskader er precies uit komt te zien, is vooralsnog onduidelijk, laat Tolboom weten. ‘’Belangrijk is dat we actief vooruit kijken: er moet een instrument ontwikkeld worden om een rem op de melkgeitensector te zetten”.

Niet in zelfde schuitje als melkveehouders

Het initiatief staat nog compleet in de startblokken, maar is onvermijdelijk, volgens de LTO voorzitter. ‘’We moeten op den duur niet in het zelfde schuitje terechtkomen als de melkveehouders nu zitten. We moeten op verantwoordelijke wijze verder boeren in de melkgeitensector met behoud van maatschappelijk draagvlak”. Tolboom gaf aan dat LTO per direct – deze maand nog – start met de inventarisatie van betrokken organisaties en mogelijke indicatoren waaraan getoetst kan worden.