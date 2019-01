LLTB geeft startschot natuurinclusieve landbouw

De Limburgse Land- en Tuinbouwbond (LLTB) start een Limburgse beweging naar een natuurinclusieve landbouw. Dat meldde LLTB-voorzitter Léon Faassen op een kick-off-bijeenkomst dinsdag 22 januari.

LLTB geeft aan dat natuurinclusieve landbouw een belangrijk onderdeel is in de kringloopgedachte van Carola Schouten, minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. ”LLTB ziet kansen en wil samen met leden een positieve beweging op gang brengen”, aldus Faassen. De drijvende krachten achter de beweging zijn Limburgse boeren en tuinders, ondersteund door LLTB. Volgens de voorzitter hebben LLTB-leden veel aandacht voor deze vorm van landbouw.

LLTB pakt regelgeving natuurinclusieve landbouw aan

Het idee is om aandachtsgebieden als bodem, water, biodiversiteit en natuur als geheel aan te pakken. Volgens LLTB is er voldoende aandacht voor natuur onder boeren en tuinders. Dit is echter niet altijd zichtbaar en wordt in sommige gevallen belemmerd door regelgeving. Zulke knelgevallen wil LLTB aanpakken en veranderen om het imago van de agrarische sector helder weer te geven. Volgens Faassen staan alle seinen op groen: door middel van projecten wil de land- en tuinbouwbond het concept aanjagen en de beweging faciliteren waar nodig.