Huitema vraagt om actie tegen octrooi op planten

De Europese Commissie moet in actie komen om te zorgen dat het Europees Octrooibureau geen octrooien afgeeft voor groente of fruit.

Dat stelt Europees parlementariër Jan Huitema (VVD) in vragen aan de Europese Commissie. Huitema refereert aan een besluit van de Technische Kamer van Beroep van het Europees Octrooibureau. Het EOB concludeerde dat het Europees Octrooiverdrag in strijd is met een verbod op octrooien voor (eigenschappen van) planten en gewassen.

Enorme tegenvaller

Huitema noemt die uitspraak een “enorme tegenvaller, aangezien het Europees Parlement, de Europese Commissie en de Europese landen zich hiertegen hebben uitgesproken om te voor voorkomen dat groente en fruit in de handen van een klein aantal grote bedrijven komt te liggen en innovatie wordt belemmerd. Ik wil nu met de Commissie gaan kijken hoe we dit gat in de regelgeving kunnen dichten.”