Grote Duitse supers lanceren welzijnslabel met 4 niveaus

De supermarktpartners in het Duitse dierenwelzijnsinitiatief – Initiative Tierwohl (ITW) – hebben een uniform vleesverpakkingslabel gelanceerd waaraan het welzijnsniveau door de consument simpel kan worden afgelezen.

Het label onderscheidt 4 niveau’s:

Stalhuisvesting conform de standaard van ketenbeheerder QS; Stalhuisvesting plus met boven de QS-normen uitstijgende welzijnsvoorzieningen; Stalhuisvesting met uitloop naar buiten; Stalhuisvesting premium, waaronder met name biovlees (maar niet uitsluitend) komt te vallen.

Toezicht

De organisatie en het toezicht op het label komt in handen van de ITW.

Het label komt op zowel varkens-, pluimvee- als rundvlees en zal vanaf 1 april stapsgewijs worden geïntroduceerd in de winkels. Los daarvan mikken de initiatiefnemers erop dat het label verenigbaar is met het in de maak zijnde staatslabel van het landbouwministerie in Berlijn. Tot de ITW-supermarkten behoren de belangrijkste spelers, waaronder Aldi, Lidl en Edeka.

De 4 niveau’s van het label.