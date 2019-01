Geitenstop in 8 provincies

In twee derde van het land is geen nieuwvestiging van geitenhouderijen meer mogelijk. Flevoland heeft inmiddels ook de deur op slot gegooid voor nieuwe geitenbedrijven. Daarmee is nu in 8 van de 12 provincies sprake van een geitenstop.

Gelderland, Utrecht, Overijssel, Noord-Holland, Zuid-Holland, Noord-Brabant en Limburg hebben al een geitenstop.

Flevoland verschilt in beleid met andere provincies door alleen vestiging van nieuwe bedrijven te verbieden. Bij de meeste andere provincies betekent de geitenstop een compleet verbod op nieuwvestiging, uitbreiding en omschakeling.

Flevoland wil nieuwe geitenhouderijen weren, zegt gedeputeerde Michiel Rijsberman (D66). De maatregel is volgens Gedeputeerde Staten (GS) nodig vanwege gezondheidsrisico’s. Ook wil de provincie voorkomen dat geitenbedrijven uit andere provincies verhuizen naar Flevoland. “We willen nieuwe geitenhouderijen die uit een plek vertrekken waar ze overlast veroorzaken, weren. Hiermee willen we overlast in Flevoland voorkomen en onze inwoners beschermen”, aldus Rijsberman.

Geen beperkingen bestaande bedrijven

Wanneer de regeling in Flevoland ingaat, is nog onduidelijk, meldt Rijsberman. “We willen het zorgvuldig aanpakken, dus dat kan nog even duren.” Geitenhouders buiten Flevoland kunnen tot de regeling ingaat nog proberen een vergunning aan te vragen. De provincie gaat dat goed in de gaten houden. “Als dat zich voordoet, kunnen we een spoedbesluit nemen om dat te voorkomen”, aldus Rijsberman. Volgens GS is er voor bestaande bedrijven in Flevoland niks aan de hand. Zij mogen in de toekomst zelfs uitbreiden als zij dat zouden willen.

Recordaantal geiten

Het aantal geiten in Nederland is de laatste jaren fors toegenomen, blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Afgelopen jaar is het aantal melkgeiten met 15% toegenomen naar 414.000. Afgelopen jaar bleek uit onderzoek van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) dat omwonenden van geitenbedrijven vaker longontsteking hebben. De exacte oorzaak daarvan is nog niet bevestigd.

Geitenstop tegenstrijdig met kringloopvisie

“Ik vind het erg voorbarig dat de geitensector op slot wordt gezet”, zegt voorzitter LTO Noord in Flevoland Arnold Michielsen. Hij wijst op het feit dat het volledige gezondheidsonderzoek pas eind dit jaar afgerond is. “Ook past het niet binnen de kringloopvisie van minister Schouten. Er is weinig (intensieve) veehouderij in Flevoland, waardoor weinig mest beschikbaar is en veel mest van verder weg gehaald moet worden.”