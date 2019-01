Geen versnelling uitbetaling btw-teruggaaf

Controles op belastingaangifte kunnen tot gevolg hebben dat ondernemers lang moeten wachten op teruggaaf van btw.

Dat erkent staatssecretaris Menno Snel van Financiën in reactie op Kamervragen van VVD-Kamerlid Helma Lodders. Snel begrijpt dat ondernemers graag zo snel mogelijk teruggaaf krijgen als ze daar recht op hebben. Met name in branches als de akkerbouw, waar er periodes zijn waar er wel kosten zijn maar minder inkomsten, is snelle teruggaaf gewenst. Het proces versnellen is volgens Snel echter niet mogelijk, vanwege de controles op de teruggaaf. “Ondanks de inspanningen van de Belastingdienst is het niet te voorkomen dat in voorkomende gevallen een langere termijn nodig is om de teruggaafbeschikking af te geven”, aldus Snel.

Procedure

Een ondernemer moet binnen een maand na het afgesproken tijdvak aangifte doen van de omzetbelasting. Meestal wordt de btw-aangifte per kwartaal gedaan, dit kan echter ook per maand of per kalenderjaar. De Belastingdienst beoordeelt en controleert deze aangifte binnen maximaal 8 weken en stuurt een beschikking waarin staat of een ondernemer geld terug krijgt, of moet betalen. De Belastingdienst betaalt volgens Snel doorgaans binnen een week na de beschikking terug, een ondernemers heeft 6 weken de tijd om eventuele extra belasting te betalen. Als hij hier niet aan voldoet, kan een naheffing worden geheven of een verzuimboete worden opgelegd.

Als een ondernemer btw terugkrijgt, zal de Belastingdienst dit binnen een week betalen. Als dit langer dan zes weken duurt, moet de Belastingdienst ook rente vergoeden.