Landbouwminister Carola Schouten heeft de hoofdlijnen van de al eerder aangekondigde steunmaatregel voor jonge landbouwers bekendgemaakt. De garantieregeling voor jonge boeren moet bijdragen aan het verduurzamen en innoveren van bedrijven van jonge ondernemers.

De Garantieregeling Vermogensversterkende Kredieten (VVK) moet bedrijfsovername verlichten en moet jonge ondernemers uitdagen om te investeren in het innoveren en verduurzamen van hun bedrijf. De regeling kan daarom alleen ingezet worden voor investeringen die voldoen aan de toetsingscriteria van de toekomstvisie voor landbouw, die Schouten in september vorig jaar heeft gepresenteerd.

De minister wil innovatieve systemen, zoals precisielandbouw, bevorderen met de nieuwe regeling. - Foto: Peter Roek

De regeling kan niet worden ingezet voor financiering van bedrijfsovername, daarvoor zijn andere regelingen, of voor het aankopen van dierrechten of grond.

€ 75 miljoen beschikbaar voor garantstelling

De garantstellingsregeling moet ervoor zorgen dat jonge ondernemers makkelijker een lening kunnen krijgen, omdat de overheid garant staat. Schouten ziet het liefst dat de Garantieregeling voor jonge boeren voor langere tijd ingezet kan worden. “Met de € 75 miljoen die er nu in zit, kunnen we in ieder geval langer toe dan deze kabinetsperiode. Wat mij betreft is het een garantieregeling die gewoon blijft bestaan op deze manier.” Schouten kiest voor een garantieregeling omdat ze zo meer jonge boeren kan helpen dan met een subsidie.

61% van de bedrijven met een bedrijfshoofd van 51 jaar of ouder heeft geen opvolger

De garantieregeling moet jonge boeren toekomstperspectief bieden, zodat ze een redelijk inkomen kunnen verdienen en kunnen innoveren om gezonde bedrijven in stand te houden.

Voor de regeling is € 75 miljoen beschikbaar, waarvan € 11 miljoen wordt ingezet voor coaching van jonge ondernemers bij bedrijfsovername en een opleidingstraject. Dit gebeurt mede op verzoek van NAJK. Het moet ondernemers ondersteunen en scholen om als ondernemer te kunnen voldoen aan de steeds hogere eisen van de maatschappij en om te produceren wat de markt vraagt.

Details garantstellingsregeling voor de zomer bekend

In het regeerakkoord was al vastgelegd dat jonge boeren extra ondersteuning zouden krijgen. Sinds 2000 is het aantal land- en tuinbouwbedrijven met 56% afgenomen naar 54.840 in 2017. Het aantal bedrijven neemt hoofdzakelijk af door bedrijfsbeëindiging bij generatiewisseling. 61% van de bedrijven met een bedrijfshoofd van 51 jaar of ouder heeft geen opvolger. Het ministerie verwacht dat er de komende 15 jaar nog 20.000 bedrijven zullen stoppen.

De precieze details van de regeling worden ruim voor de zomer bekend.