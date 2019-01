Frauderende boeren maandag voor de rechter

De rechtbank Overijssel in Zwolle heeft op maandag 21 januari de hele dag uitgetrokken om een fraudezaak tegen een landbouwmechanisatiebedrijf en een aantal boeren uit de provincie Groningen te behandelen.

Het gaat om fraude met facturen voor machines die het landbouwmechanisatiebedrijf afgaf. Door hogere facturen op te maken voor aangekochte machines, konden de boeren meer subsidie aanvragen bij RVO.nl dan waar ze op basis van de aangekochte machine recht op hadden. De te hoge facturen werden later door middel van creditfacturen weer gecorrigeerd voor de boeren. In totaal hebben met deze handelswijze een tiental boeren te veel subsidie ontvangen, het gaat om een bedrag van € 250.000.

5 personen staan terecht

In deze zaak zijn alle uitgekeerde subsidies aan de boeren teruggevorderd. In een aantal gevallen is met boeren ondertussen geschikt. Boeren die dat niet wilden staan maandag, samen met de eigenaren van het landbouwmechanisatiebedrijf voor de rechter. In totaal staan maandag 5 personen terecht. De rechtbank schat in veel tijd nodig te hebben voor deze fraudezaak, er is van 09:00 uur tot 16:30 uur tijd voor ingeruimd.