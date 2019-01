Dioxine-risico na brand in Wijster

(Pluim)vee in een gebied onder Wijster moet binnenblijven vanwege dioxine-risico na een brand.

Veiligheidsregio Drenthe en LTO Noord raden veehouders in een specifiek aandachtsgebied onder het Drentse Wijster aan om hun (pluim)vee binnen te houden. In het gebied heeft het Rijksinstituut Volksgezondheid en Milieu (RIVM) een verhoogde waarde van de schadelijke stof dioxine waargenomen, als gevolg van een brand bij afvalverwerker Attero op vrijdag 4 januari.

Bewoners op 11 januari geïnformeerd

Alle bewoners van het gebied (van zo’n 7 kilometer lang en 1 kilometer breed, landelijk gebied) zijn vandaag door de betrokken gemeenten Midden-Drenthe en Hoogeveen via een brief geïnformeerd over het dioxine-risico. Het is onduidelijk hoeveel en welke veehouderijen en landbouwbedrijven zich in het gebied bevinden, maar volgens LTO Noord zitten er vermoedelijk veebedrijven in het gebied, waaronder (eveneens nog vermoedelijk) pluimveebedrijven met buitenuitloop. LTO Noord werkt eraan om in kaart te brengen welke bedrijven er precies in het gebied zitten.

In het gebied wordt aangeraden om te stoppen met begrazing en kippen binnen te houden. - Foto: Van Assendelft Fotografie

LTO en Attero gaan op korte termijn in gesprek over hoe verder op de langere termijn en over verantwoordelijkheden. Op dit moment is het de verantwoordelijkheid van ondernemers zelf om de adviezen op te volgen, aldus LTO Noord-bestuurder Jan Bloemerts. Dat betekent ook dat de kosten van het binnenhouden van dieren en eventueel afwaarderen van producten, of het afvoeren van gewassen in eerste instantie op het bordje van de boer komen. LTO gaat zich inspannen om deze neer te leggen bij Attero.

Kippen binnenhouden

In het gebied wordt aangeraden om te stoppen met begrazing en kippen binnen te houden. Het gras en de gewassen zijn niet geschikt voor veevoer. Gewassen uit de tuin kunnen alleen gegeten worden als deze geschild zijn. Bloemerts verwacht niet dat er met dioxine vervuilde producten in de markt terecht zijn gekomen of kunnen komen omdat de brandweer tijdens de brand vorige week al adviseerde dat daar waar de brand te ruiken was vee naar binnen moest, en dit advies niet is ingetrokken.

Geen acuut gevaar voor mens en dier

Een dag na de brand gaf de Veiligheidsregio aan dat er geen acuut gevaar was voor mens en dier. Wel zou het RIVM metingen verichten over de gevolgen voor de langere termijn, aan de hand van de neerslag van de rook, maar gezondheidsrisico’s op de lange termijn werden niet verwacht.

Europese norm voor dioxine overschreden

Nu blijkt uit de RIVM-metingen dat de Europese norm voor dioxine in veevoermiddelen ruimschoots is overschreden. GGD Drenthe benadrukt in een toelichting wel dat het gaat om snel indicatief onderzoek van het RIVM, waarbij slechts op een beperkt aantal punten gemeten is om een eerste indruk te krijgen. Waar de Europese norm voor dioxine in veevoermiddelen van plantaardige oorsprong 0,75 bedraagt, zijn op 5 locaties variërend in afstand van de brand van 1 tot 7 kilometer, in gras concentraties dioxine gevonden tussen de 2,5 en 7,5. Een kanttekening is wel dat de dioxine-waardes in gras in de winter sowieso hoger liggen, met waardes van 0,5 in de zomer tot 4 in de winter.