Brabant maakt 500 hectare landbouwgrond agroforestry

In de provincie Noord-Brabant wordt 500 hectare landbouwgrond ingericht als agroforestry.

Dat meldt consultant agro-ecologie Piet Rombouts donderdag op het symposium ‘Landbouw en natuur; samen voor een duurzaam buitengebied’. Daarmee is provincie Noord-Brabant koploper in areaal agroforestry in Nederland.

100.000 hectare bos

Staatsbosbeheer wil in het kader van het klimaatakkoord 100.000 hectare bos extra aanplanten om CO 2 vast te leggen. “Hier zien wij goede kansen om een substantieel deel als agroforestry in te richten”, aldus Rombouts.

Agroforestry als kringlooplandbouw

Agroforestry is een alternatieve vorm van landbouw waarin natuur en landbouw gecombineerd zijn. “Dit past perfect binnen de kringlooplandbouw: eigenlijk is het systeem op zich al een kringloop”, aldus Rombouts. Bomen kunnen waardevolle mineralen en water dieper uit de grond halen.

“Via het fijne wortelstelstel in de bovenste bodemlagen zijn deze voedingsstoffen direct beschikbaar voor bijvoorbeeld een gewas dat ernaast staat. Bovendien kan men het hout of de vrucht (bijvoorbeeld walnoten of kastanjes) ook oogsten”, laat Rombouts weten. Tot slot kan het voedselrijke blad dat in de herfst valt, gezien worden als bodembemester.

Honderden vormen van agroforestry

Er is geen uniek recept voor agroforestry. “Er zijn honderden vormen van agroforestry, bijvoorbeeld het grazen van vee in populieren-weide bossen of boomgaarden is ook een optie”, zegt Rombouts.

Volgens hem is er momenteel al 50 hectare succesvol gerealiseerd in Noord-Brabant. “Ook andere provincies zijn bezig met agroforestry, maar wij lopen flink voor in Brabant. Boeren veranderen massaal hun bedrijfsplan vanwege de aangekondigde klimaat- en milieuregels.”