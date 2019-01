Boerenprotest in Berlijn

Duitse boeren hebben zaterdag in groten getale geprotesteerd tegen het Duitse landbouwbeleid.

Volgens schattingen van de Duitse boerenbond DBV hadden meer dan 35.000 boeren zich verzameld in de Duiste hoofdstad, wasr de internationale landbouwbeurs Grüne Woche wordt gehouden. Bij de Brandenburger Tor werden honderden trekkers neergezet. De demonstranten trotserrden de vrieskou in Berlijn. Het aantal demonstranten overtrof de verwachting. Er hadden zich 12.000 mensen aangemeld.

De demonstratie in Berlijn. - Foto: EPA

Genoeg van het agrarische beleid

De demonstranten overhandigden een brief met hun eisen bij het ministerie van Buitenlandse Zaken, waar een conferentie was met meerdere agrarische ministers uit het land. "Landbouw en veeteelt zijn zeer waardevol en moeten beter worden beschermd.

"We hebben genoeg van het agrarische beleid", schreeuwden de demonstranten tijdens hun mars door Berlijn. De voorzitter van de politieke partij de Groenen, Robert Habeck, was ook bij de demonstratie aanwezig. "Consumenten moeten meer letten op wat ze kopen en wat ze weggooien", aldus Habeck.

Gekleed in werkkleding

Bij de Brandenburger Tor in het centrum van de stad kwamen alle demonstranten zaterdagochtend samen. Veel van hen waren gekleed in hun werkkleding. Zo liepen er bijvoorbeeld mensen in hun imkerkleren. Ook waren er meerdere luchtballonnen bij de demonstratie.