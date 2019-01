Boeren in dubio over claimen droogteschade

Nog een dossier om je mee bezig te houden, wat levert zo’n droogteschadeclaim op, hoelang gaat het duren en kunnen boeren zelf ook claims verwachten in de toekomst? Dat zijn de vragen die boeren hebben rondom het initiatief Droogteschade.nl van jurist Rein Philips.

Op een studiebijeenkomst van akkerbouwgroep De Kempen in Veldhoven licht Philips zijn plannen met droogteschade.nl toe aan 50 akkerbouwers uit de regio. Hij lanceerde eind vorig jaar de website waar boeren zich kunnen aanmelden om aanspraak te maken op een schadevergoeding van drinkwaterbedrijven die grondwater onttrekken onder landbouwpercelen.

Op basis van no cure-no pay wil Philips samen met boeren een traject starten om deze boeren aan een schadevergoeding te helpen. Droogteschade.nl doet dit in ruil voor 35% van de schadevergoeding. Volgens het onderzoek dat de onderneming van Philips liet doen, kunnen boeren jaarlijks aanspraak maken op € 15 miljoen.

Boeren reageren enthousiast én sceptisch op droogteschade.nl

De reacties zijn wisselend. Enerzijds zijn boeren enthousiast dat iemand zich wil inzetten voor hun bedrijf. “Het is prima dat een andere ondernemer, zoals de initiatiefnemer, daar dan ook geld aan verdient”, aldus een aanwezige akkerbouwer.

Aan de andere kant zijn boeren sceptisch. “Nóg een dossier om me mee bezig te houden,” verzucht iemand. Een jonge akkerbouwer uit Hapert is bang dat een dergelijk initiatief keihard kan terugkomen, voor rekening van de landbouw. “Wij willen nu geld van de waterbedrijven omdat ze water oppompen, maar veel boeren hier in Brabant hebben ook een put voor de beregening. Ik ben bang dat andere partijen dan in te toekomst ook naar ons komen met een schadeclaim. Daar zijn we mooi klaar mee.”

Boeren twijfelen en dat snap ik, het is ook spannend om met waterbedrijven in gesprek te gaan

Rein Philips, jurist en initiatiefnemer droogteschade.nl

Philips rekent de zaal voor, hij gaat uit van € 25 per hectare per jaar. Een boer reageert: “Ik heb 40 hectare, voor € 1.000 is het de moeite niet waard.” Philips wijst op de wetgeving, die voorschrijft dat schade tot 20 jaar met terugwerkende kracht inclusief wettelijke rente moet worden uitgekeerd. De betreffende akkerbouwer twijfelt over zijn deelname. “Als iedereen zich wel aanmeldt en ik niet, heb ik sowieso niks. Ik denk er nog even over”, licht hij toe.

Philips herkent de vragen uit de zaal, inmiddels heeft hij zijn presentatie door het hele land gegeven. “Boeren twijfelen en dat snap ik, het is ook spannend om met waterbedrijven in gesprek te gaan. Maar we houden het zakelijk. Bovendien is onze onderneming onafhankelijk. En als wij iets verdienen, doen de boeren dat ook. Ik heb er vertrouwen in, anders was ik hier niet mee begonnen.”

Inmiddels hebben rond de 500 boeren zich online aangemeld. Philips denkt met 1.000 aanmeldingen van start te kunnen.

ZLTO kritisch op droogteschade.nl

Vorige week uitte ZLTO’er Johan Elshof zich kritisch over het initiatief op de site van de belangenbehartiger. Philips zegt hier verbaasd en teleurgesteld over te zijn. “We hebben contact gehad met LTO over het initiatief. Ook ZLTO is van tevoren op de hoogte gesteld dat we dit van plan waren. Jammer dat ze nu niet samen willen werken.”

ZLTO laat weten een eigen spoor rondom droogteschadevergoeding te volgen en boeren zelf de keuze te laten om al dan niet in te gaan op de plannen van Droogteschade.nl