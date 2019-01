Boeren demonstreren voor eerlijke handel

De actie eindigde vrijdagmiddag met de ondertekening van een gezamenlijke Europese boerenverklaring.

Vrijdagmiddag troffen boeren uit Duitsland, België, Frankrijk, Nederland en Luxemburg elkaar op een viaduct over de autosnelweg Aken-Luik in Lichtenbusch. Deze plaats licht pal aan de Duits-Belgische grens. De bijeenkomst zou eigenlijk afgelopen najaar plaatsvinden. De uitbraak van de Afrikaanse varkenspest in de Belgische provincie Luxemburg deed de organisatoren besluiten de bijeenkomst enkele maanden uit te stellen. De actie eindigde vrijdagmiddag 25 januari met de ondertekening van een gezamenlijke Europese boerenverklaring.

Vrijdagmiddag troffen zich boeren uit Duitsland, België, Frankrijk, Nederland en Luxemburg op een viaduct over de autosnelweg Aken-Luik in Lichtenbusch. Deze plaats ligt pal aan de Duits-Belgische grens. De boeren protesteerden tegen de gevolgen van de diverse handelsovereenkomsten. - Foto's: Twan Wiermans

Handelsovereenkomsten

De protesten richten zich op EU-handelsovereenkomsten zoals CETA met Canada, met Oekraïne, de Mercosur-landen en met de Verenigde Staten (VS). Zo heeft de Europese Commissie, volgens de organisatoren, onlangs een mandaat gevraagd om met de VS over een ‘TTIP-light’ te kunnen onderhandelen. Deze vrijhandelsverdragen geven meer macht aan multinationals in de agribusiness, maar verzwakken de positie van boeren, consumenten en werknemers. De boerenorganisaties willen, samen met andere organisaties, zich inzetten voor een eerlijk wereldhandelsbeleid, bestaanszekerheid voor boeren met eerlijke prijzen en bescherming van het milieu.

Ondanks de vele melkveegerelateerde uitingen, stond bij de bijeenkomst alle agrarische producten in het middelpunt.

Vrijhandelsverdragen

Actueel nu is een procedure voor het Europese Hof van Justitie (ECJ) over de vrijhandelsovereenkomst tussen de EU en Canada (CETA). Deze rechtszaak gaat over de onacceptabele bescherming van buitenlandse investeerders via het Investment Court System (ICS). Op 22 januari is er een Europese campagne met petitie gestart: ‘Geen VIP-rechten voor multinationals, kies voor mens en milieu!’. Met deze campagne willen diverse organisaties schaduw-tribunalen voor bedrijven (ISDS, Investor to State Dispute Settlement) een halt toe roepen. De EU onderhandelt nog met tal van landen over bilaterale vrijhandelsverdragen.

Namens Nederland ondertekent Hans Geurts de petitie die zich tegen de internationale handelsovereenkomsten keert.

Drie petten

Namens Nederland beklom melkveehouder Hans Geurts uit Veulen (L.) het spreekgestoelte. Hij sprak er met 3 petten op: als bestuurslid van de Nederlandse Melkveehouders Vakbond (NMV), voorzitter van het Platform Aarde Boer en als consument. Geurts onderstreept dat, zowel de meeste Nederlandse politici als de EU-politici, steeds hun mond vol hebben van betere en faire prijzen voor de boeren. Geurts: „Echter veel van deze politici zijn ook voorstander van vrijhandelsafspraken.” Volgens Geurts begrijpen ze nog steeds niet dat goede, faire prijzen voor boeren niet samengaan met deze vrijhandelsovereenkomsten. „Het is niet mogelijk om als boer een faire prijs voor je product te beuren, wanneer de markt kapot wordt gemaakt door de import van goedkopere producten met een lagere productie- en/of dierwelzijn-standaard.”

Toenemende protesten

Geurts onderstreept dat de FHA (vrijhandelsovereenkomsten) niet alleen slecht zijn voor de EU-boeren, maar ook voor de EU-burgers. Hij denkt dat de toenemende protesten in tal van EU landen voortkomen uit de Europese handelspolitiek. Hij waarschuwt ook voor het ICS (het Investment Court System). Geurts: “Dit ondermijnd onze democratie. De mogelijkheid van multinationals om landen aan te klagen, zal ervoor zorgen dat landen noodzakelijke besluiten niet meer durven te nemen, omdat ze bang zijn te worden aangeklaagd door een multinational.” Dit is onacceptabel vindt Geurts. “ICS en ISDS moeten uit de vrijhandelsovereenkomst worden geschrapt.”

Toespitsen op regionale handel en minder op wereldhandel

Regionale handel

Geurts wijst ook op de negatieve gevolgen van de FHA op ons milieu en klimaat. “De FHA zijn verantwoordelijk voor een grote bijdrage aan de CO 2 emissie. Nu worden tal van producten nutteloos heen en weer over de wereld gesleept. Iedereen die het klimaat series neemt moet zich keren tegen de FHA. Het Verdrag van Parijs zal door deze FHA nooit ingevuld kunnen worden. Juist nu moeten we kringlopen sluiten en ons meer toespitsen op regionale handel en minder op wereldhandel. Think global, act local!

Eerlijke handel, zelfde eisen stellen aan producten die de EU binnenkomen, anders de EU grenzen sluiten. Wij als boeren verdienen niets aan deze vrijhandelsverdragen. De enige die profiteren zijn de multinationals.”

De boeren trappen de diverse handelovereenkomsten symbolisch kapot.

Oekraïne

Als beste voorbeeld wijst Geurts naar de handelsovereenkomst van de EU met Oekraïne. „Hierdoor komen eiproducten en kippenvlees in grote getale de EU binnen. Producten afkomstig uit giga-megastallen voorzien van legbatterijen die hier verboden zijn. Andere dierenwelzijnseisen worden daar niet gehanteerd. Onze pluimveehouders hebben aanzienlijk kostprijsverhogende investeringen gedaan, die ze vervolgens niet krijgen uitbetaald. Ze worden weggeconcurreerd.”

Een ander concreet voorbeeld volgens Geurts is de import van rundvlees uit Canada. “Sinds de voorlopige inwerkingtreding van CETA kan hormoonvlees uit Canada Europa binnenkomen. De haven van Gent sloot daarover een akkoord met de haven van Quebec. De Gentse haven biedt vanaf dit jaar de mogelijkheid om Canadees vlees te importeren. Hiervoor wordt een douanepost in de haven geopend en worden koelinstallaties geïnstalleerd. In Canada is het gebruik van groeihormonen bij de vleesrunderen toegestaan. Dit in tegenstelling tot de EU.”

Geurts: “De boodschap is duidelijk: geen import van producten, die niet aan onze standaarden voldoen.” Wat zijn eigen melkveetak betreft verwijst Geurts naar de steeds hogere eisen die aan het houden van koeien en de melkproductie worden gesteld qua dierenwelzijn, voer en milieueisen. “Die krijgen we niet vergoed als we tegen wereldmarktprijzen moeten produceren.”