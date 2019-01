Agro-export groeit minder hard in 2018

De groei van exportwaarde van de agrifoodsector was beduidend kleiner dan in 2017. De groei was in 2018 weliswaar nog 1,3%, maar dat is een stuk minder dan het groeipercentage van 6% in 2017. De afvlakking van de groei is wel in lijn met de totale Nederlandse export. Dat schrijft ABN Amro in een sectorrapport.

De export van vlees en zuivel hadden een groot aandeel in de afname van de groei. De 2 productcategorieën zijn goed voor ongeveer een derde van de foodexport en schreven negatieve exportcijfers in 2018. De export van AGF-producten, graanproducten en vis droegen positief bij aan de exportwaarde. De uitvoerwaarde van zuivel nam af met 2%, die van vlees met 1%. Vooral de export naar landen buiten de Europese Unie (EU) kromp. Zuivel werd voor 12% minder geëxporteerd naar landen buiten de EU. Naar landen binnen de EU werd juist meer zuivel verkocht. De belangrijkste reden voor de dalende exportwaarde van zuivel was de lagere zuivelprijs in 2018. ABN Amro verwacht dat de zuivelprijs in de eerste helft van 2019 wereldwijd zal stijgen.