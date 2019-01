Activist veroordeeld voor diefstal konijnen

‘Vegan streaker’ krijgt taakstraf en voorwaardelijke gevangenisstraf voor stelen konijnen.

Een dierenrechtenactivist van stichting Konijn in Nood, bekend onder de noemer ‘vegan streaker’, is vanochtend door de politierechter in de rechtbank in Breda veroordeeld voor de diefstal van konijnen.

De man nam 11 konijnen (een voedster en 10 jongen) mee van een konijnenhouderij in het Noord-Brabantse Alphen. De rechter heeft hem veroordeelt tot een taakstraf van 40 uur, met een voorwaardelijke gevangenisstraf van 1 week als hij binnen 2 jaar opnieuw de fout in gaat. Bovendien moet hij de konijnenhouder € 350 schadevergoeding betalen.

Braakschade

De konijnenhouder, die al eerder braakschade had aangetroffen aan een kooi in de stal, zag in een uitzending van tv-programma Brandpunt terug dat de activist dieren van zijn bedrijf had gestolen en deed daarop aangifte, meldt het Openbaar Ministerie. Brandpunt ging ’s nachts met een camera mee op pad met de activist voor een reportage.

Lees verder onder de film.

Geen locatieverbod

De rechter ging mee in de strafeis van het OM, behalve op het punt van een locatieverbod. Het OM had gevraagd om de activist een locatieverbod op te leggen voor het betreffende konijnenbedrijf, als stok achter de deur om hem te kunnen aanpakken als hij opnieuw naar het bedrijf zou gaan. Dat legde de rechter niet op.

Aangifte tegen dierenextremisme

LTO Nederland was vanochtend bij de zitting aanwezig, en ziet in de uitspraak een bevestiging van hun oproep eerder deze maand aan boeren om vooral aangifte te doen als zij te maken hebben met dierenextremisme. Boeren hebben heel vaak het idee dat aangifte doen geen zin heeft, maar deze uitspraak laat zien dat dit dus wel degelijk zin heeft, laat een woordvoerder van LTO weten. LTO hoopt dat ook andere boeren hierdoor gemotiveerd worden aangifte te doen wanneer zij te maken hebben met dierenextremisme.

De volledige uitspraak is nog niet openbaar. De rechtbank Zeeland-West-Brabant verwacht het mondelinge vonnis volgende week uitgewerkt te hebben.