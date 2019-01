ABN Amro ziet begin van hogere agrarische prijzen

De prijzen van belangrijke agrarische producten zoals tarwe, mais en suiker gaan stijgen in 2019. Sojabonenprijzen zijn begin 2019 gestegen, maar later dit jaar ontstaat wel weer druk op de noteringen. Dat zijn enkele punten uit het rapport ‘Agri Grondstoffen Insights’ van ABN Amro over markten voor agrarische grondstoffen.

In de analyse wijst ABN Amro op de nu al zichtbare gevolgen van een voorzichtige toenadering tussen de VS en China. De belofte van China om meer producten uit de VS af te nemen, ziet de bank als positief signaal. Tegelijkertijd is de ‘volatiliteit in het optimisme groot’. China heeft inmiddels weer orders geplaatst voor sojabonen uit de VS en daardoor is de prijs sinds begin dit jaar gestegen. Ook vrijwel alle andere agrarische grondstoffen zijn dit jaar gestegen in prijs, met uitzondering van cacao.

Later dit jaar neemt de prijsdruk op sojabonen toe, vooral door een groter mondiaal aanbod (+8%). De vraag neemt ook toe (+3,5%), vooral vanuit de diervoederindustrie, maar duidelijk minder en daardoor ontstaat een overaanbod van ruim 3% van de totale consumptie.

Bij mais is de verwachting dat het aanbod toeneemt met 2,5% ten opzichte van een vraaggroei van 3,7%. Het tekort leidt tot interen op voorraden die zullen krimpen naar het laagste niveau in 5 jaar.

Bij tarwe is in de eerste weken van dit jaar de prijs gestegen. Na 5 jaar van overaanbod verwacht ABN Amro voor dit jaar een tekort. De vraag naar tarwe voor levensmiddelen neemt verder toe, de vraag voor diervoeding neemt af.

De prijs voor suiker is in de eerste weken van dit jaar aan het herstellen, na een forse duikeling in 2018. Per saldo gaat ABN Amro uit van een stabiele prijsontwikkeling voor suiker dit jaar.